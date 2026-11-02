Η Zόι Κράβιτζ συνδύασε κάπρι παντελόνι με vintage λεοπάρ γόβες
Η Zόι Κράβιτζ συνδύασε κάπρι παντελόνι με vintage λεοπάρ γόβες
Η ηθοποιός μάς υπενθυμίζει ότι το λεοπάρ μπορεί να λειτουργήσει ως το πιο ευέλικτο μοτίβο της γκαρνταρόμπας μας.
Η ηθοποιός μάς υπενθυμίζει ότι το λεοπάρ μπορεί να λειτουργήσει ως το πιο ευέλικτο μοτίβο της γκαρνταρόμπας μας.
ΗZoë Kravitz έχει τον τρόπο να μετατρέπει ακόμη και τις πιο απλές εμφανίσεις της σε μαθήματα ανεπιτήδευτου στυλ. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με έναν συνδυασμό που έφερε κοντά δύο από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις των τελευταίων σεζόν: το κάπρι παντελόνι και το λεοπάρ μοτίβο.
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