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Η Zόι Κράβιτζ συνδύασε κάπρι παντελόνι με vintage λεοπάρ γόβες
MARIE CLAIRE

Η Zόι Κράβιτζ συνδύασε κάπρι παντελόνι με vintage λεοπάρ γόβες

Η ηθοποιός μάς υπενθυμίζει ότι το λεοπάρ μπορεί να λειτουργήσει ως το πιο ευέλικτο μοτίβο της γκαρνταρόμπας μας.

Η Zόι Κράβιτζ συνδύασε κάπρι παντελόνι με vintage λεοπάρ γόβες
ΗZoë Kravitz έχει τον τρόπο να μετατρέπει ακόμη και τις πιο απλές εμφανίσεις της σε μαθήματα ανεπιτήδευτου στυλ. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με έναν συνδυασμό που έφερε κοντά δύο από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις των τελευταίων σεζόν: το κάπρι παντελόνι και το λεοπάρ μοτίβο.

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