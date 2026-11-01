Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Τζακ Άντονοφ παίρνουν διαζύγιο, τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους

ΗMargaret Qualley και ο Jack Antonoff κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου, λίγους μήνες αφότου επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους. Πηγή δήλωσε στο περιοδικό People ότι οι δυο τους κατέθεσαν «από κοινού» την αίτηση στις 30 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια γάμου. Αν και στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης απαιτείται να αναφέρονται και οι δύο σύζυγοι στην αίτηση διαζυγίου, η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η απόφαση ήταν «αμοιβαία».



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