Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Παλιά είχα την επιθυμία να με αγαπούν όλοι, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί ακόμη κι αν μας απεχθάνονται
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Παλιά είχα την επιθυμία να με αγαπούν όλοι, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί ακόμη κι αν μας απεχθάνονται
Ο ηθοποιός απάντησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική, ενώ παράλληλα μίλησε για την πατρότητα και την καριέρα του
Μία εξομολόγηση για την επιθυμία του να τον αγαπά όλος ο κόσμος έκανε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, επισημαίνοντας πως πλέον θεωρεί ότι δεν πρέπει να στενοχωριέται ακόμη κι αν τον απεχθάνονται.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου για την αλλαγή αυτή στον τρόπο σκέψης του, ενώ αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιλογές μέσα στα χρόνια, στην πατρότητα, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την επικαιρότητα.
Όταν ρωτήθηκε πώς λειτουργεί σε κάθε κριτική που δέχεται, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν μικρότερος είχα μια επιθυμία να με αγαπούν όλοι. Μεγαλώνοντας όμως έχω μάθει να δέχομαι. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους και επειδή το έχω βιώσει κιόλας, δεν είναι και απαραίτητο να μας στενοχωρεί ή να μας ενοχλεί, ακόμα και αν κάποιοι μας απεχθάνονται».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για το επάγγελμα του ηθοποιού, αποκάλυψε πως σε νεαρή ηλικία είχε οραματιστεί τον λόγο που θα έβγαζε εάν κέρδιζε Όσκαρ: «Όταν ήμουν μικρός είχα σκεφτεί τον λόγο μου για τα Όσκαρ. Δεν έχω ανατρέξει από τότε, γιατί απομακρύνθηκε πολύ στην ενήλικη ζωή η πιθανότητα αυτή, οπότε δεν ασχολήθηκα περαιτέρω», είπε με χιούμορ.
Όσον αφορά στις διαφορετικές επιλογές που έχει κάνει, από την Επίδαυρο μέχρι και το Survivor, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δήλωσε πως δεν μετανιώνει για τίποτα: «Είμαι φιλομαθής και περίεργος και επίσης είμαι άφοβος. Εκεί που κάποιος λέει “γιατί;”, εγώ λέω “γιατί όχι;”. Πρέπει να πω ότι το Survivor ήταν από τα πράγματα που έχω ευχαριστηθεί πολύ στη ζωή μου. Χάρηκα πολύ όταν το έκανα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως κάνει «αποτοξίνωση» από την επικαιρότητα: «Εδώ και αρκετό καιρό δεν παρακολουθώ στενά ειδησεογραφία και επικαιρότητα. Ένα detox, ας πούμε, το οποίο το έκανα πειραματικά και το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ιαματικά για μένα. Ήμουν junky της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, αλλά συνεοδητοποίησα πρώτον πόσο χρόνο ξόδευα και συνειδητοποίησα την ανάγκη για ντοπαμίνη που σου δίνει το ατέρμονο scrolling και την ανάγκη να πάρεις μία θέση μέσα σε όλο αυτό», εξήγησε.
Τέλος, αναφέρθηκε στον 21χρονο γιο του, σημειώνοντας πως έχουν πολύ καλή επικοινωνία και παρόλο που μπορεί να διαφωνούν, εκτιμά τον τρόπο που σκέφτεται: «Είμαι σε κάποια πράγματα αυστηρός μπαμπάς. Δεν πιστεύω και στους γονείς που είναι τελείως φίλοι. Συζητάμε πάρα πολλά. Σε θέματα πολιτικά δεν συμφωνούμε. Όμως η περιοχή η ψυχική και η πνευματική από την οποία προέρχονται αυτά για τα οποία διαφωνούμε με κάνει να τον εκτιμώ σαν άνθρωπο», είπε.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου για την αλλαγή αυτή στον τρόπο σκέψης του, ενώ αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιλογές μέσα στα χρόνια, στην πατρότητα, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την επικαιρότητα.
Όταν ρωτήθηκε πώς λειτουργεί σε κάθε κριτική που δέχεται, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν μικρότερος είχα μια επιθυμία να με αγαπούν όλοι. Μεγαλώνοντας όμως έχω μάθει να δέχομαι. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους και επειδή το έχω βιώσει κιόλας, δεν είναι και απαραίτητο να μας στενοχωρεί ή να μας ενοχλεί, ακόμα και αν κάποιοι μας απεχθάνονται».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για το επάγγελμα του ηθοποιού, αποκάλυψε πως σε νεαρή ηλικία είχε οραματιστεί τον λόγο που θα έβγαζε εάν κέρδιζε Όσκαρ: «Όταν ήμουν μικρός είχα σκεφτεί τον λόγο μου για τα Όσκαρ. Δεν έχω ανατρέξει από τότε, γιατί απομακρύνθηκε πολύ στην ενήλικη ζωή η πιθανότητα αυτή, οπότε δεν ασχολήθηκα περαιτέρω», είπε με χιούμορ.
Όσον αφορά στις διαφορετικές επιλογές που έχει κάνει, από την Επίδαυρο μέχρι και το Survivor, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δήλωσε πως δεν μετανιώνει για τίποτα: «Είμαι φιλομαθής και περίεργος και επίσης είμαι άφοβος. Εκεί που κάποιος λέει “γιατί;”, εγώ λέω “γιατί όχι;”. Πρέπει να πω ότι το Survivor ήταν από τα πράγματα που έχω ευχαριστηθεί πολύ στη ζωή μου. Χάρηκα πολύ όταν το έκανα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως κάνει «αποτοξίνωση» από την επικαιρότητα: «Εδώ και αρκετό καιρό δεν παρακολουθώ στενά ειδησεογραφία και επικαιρότητα. Ένα detox, ας πούμε, το οποίο το έκανα πειραματικά και το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ιαματικά για μένα. Ήμουν junky της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, αλλά συνεοδητοποίησα πρώτον πόσο χρόνο ξόδευα και συνειδητοποίησα την ανάγκη για ντοπαμίνη που σου δίνει το ατέρμονο scrolling και την ανάγκη να πάρεις μία θέση μέσα σε όλο αυτό», εξήγησε.
Τέλος, αναφέρθηκε στον 21χρονο γιο του, σημειώνοντας πως έχουν πολύ καλή επικοινωνία και παρόλο που μπορεί να διαφωνούν, εκτιμά τον τρόπο που σκέφτεται: «Είμαι σε κάποια πράγματα αυστηρός μπαμπάς. Δεν πιστεύω και στους γονείς που είναι τελείως φίλοι. Συζητάμε πάρα πολλά. Σε θέματα πολιτικά δεν συμφωνούμε. Όμως η περιοχή η ψυχική και η πνευματική από την οποία προέρχονται αυτά για τα οποία διαφωνούμε με κάνει να τον εκτιμώ σαν άνθρωπο», είπε.
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