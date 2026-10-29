Η Eλ Φάνινγκ συνδύασε το balletcore με την εκκεντρική αισθητική του Hunger Games
MARIE CLAIRE

Η Eλ Φάνινγκ συνδύασε το balletcore με την εκκεντρική αισθητική του Hunger Games

Με μια εντυπωσιακή δημιουργία Robert Wun, εμπνευσμένη από το κλασικό μπαλέτο, η ηθοποιός μετέφερε τo ιδιαίτερο στυλ της Effie Trinket στο κόκκινο χαλί.

Η Eλ Φάνινγκ συνδύασε το balletcore με την εκκεντρική αισθητική του Hunger Games
Η Elle Fanning έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Hunger Games: Sunrise on the Reaping στο Λονδίνο, στις 28 Οκτωβρίου, με μια εμφάνιση που έμοιαζε να έχει βγει από τον κόσμο της ταινίας. Η ηθοποιός, που ενσαρκώνει τη νεαρή Effie Trinket, επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο υψηλής ραπτικής, υιοθετώντας την τάση του method dressing, σύμφωνα με την οποία οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών στις πρεμιέρες αντλούν έμπνευση από τους κινηματογραφικούς τους ρόλους.

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