Η Eλ Φάνινγκ συνδύασε το balletcore με την εκκεντρική αισθητική του Hunger Games
Η Eλ Φάνινγκ συνδύασε το balletcore με την εκκεντρική αισθητική του Hunger Games
Με μια εντυπωσιακή δημιουργία Robert Wun, εμπνευσμένη από το κλασικό μπαλέτο, η ηθοποιός μετέφερε τo ιδιαίτερο στυλ της Effie Trinket στο κόκκινο χαλί.
Με μια εντυπωσιακή δημιουργία Robert Wun, εμπνευσμένη από το κλασικό μπαλέτο, η ηθοποιός μετέφερε τo ιδιαίτερο στυλ της Effie Trinket στο κόκκινο χαλί.
Η Elle Fanning έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Hunger Games: Sunrise on the Reaping στο Λονδίνο, στις 28 Οκτωβρίου, με μια εμφάνιση που έμοιαζε να έχει βγει από τον κόσμο της ταινίας. Η ηθοποιός, που ενσαρκώνει τη νεαρή Effie Trinket, επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο υψηλής ραπτικής, υιοθετώντας την τάση του method dressing, σύμφωνα με την οποία οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών στις πρεμιέρες αντλούν έμπνευση από τους κινηματογραφικούς τους ρόλους.
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