Πίτερ Μέντακ: Η κινηματογραφική ζωή του σκηνοθέτη των «Wire» και «Breaking Bad»
MARIE CLAIRE

Πίτερ Μέντακ: Η κινηματογραφική ζωή του σκηνοθέτη των «Wire» και «Breaking Bad»

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Πίτερ Μέντακ: Η κινηματογραφική ζωή του σκηνοθέτη των «Wire» και «Breaking Bad»
O Peter Medak, o Βρετανός σκηνοθέτης ουγγρικής καταγωγής με μακρά διαδρομή στη τηλεόραση και τον κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

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