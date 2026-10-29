Πίτερ Μέντακ: Η κινηματογραφική ζωή του σκηνοθέτη των «Wire» και «Breaking Bad»

O Peter Medak, o Βρετανός σκηνοθέτης ουγγρικής καταγωγής με μακρά διαδρομή στη τηλεόραση και τον κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.