Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το ματς με την Εφές χωρίς τον Σλούκα
SPORTS
Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το ματς με την Εφές χωρίς τον Σλούκα

Ο έμπειρος άσος αποφασίστηκε να προφυλαχθεί εν όψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το ματς με την Εφές χωρίς τον Σλούκα
Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στην Ευρωλίγκα μετά από 187 ημέρες και αγωνίστηκε κόντρα στην Αρμάνι, ωστόσο θα απουσιάσει από το δεύτερο ματς της τρέχουσας διαβολοβδομάδας.

Ο Έλληνας άσος δεν είναι ακόμη στο 100% και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην τον πάρει στην αποστολή που αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη και τον αγώνα με την Εφές (Παρασκευή 30/10).

Έχοντας απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, μετά την αρθροσκόπηση στην οποία είχε υποβληθεί και δεδομένου ότι την Κυριακή ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα και θα ενσωματωθεί το Σάββατο στην υπόλοιπη αποστολή.

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