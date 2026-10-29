Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το ματς με την Εφές χωρίς τον Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Πόλη για το ματς με την Εφές χωρίς τον Σλούκα
Ο έμπειρος άσος αποφασίστηκε να προφυλαχθεί εν όψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη
Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στην Ευρωλίγκα μετά από 187 ημέρες και αγωνίστηκε κόντρα στην Αρμάνι, ωστόσο θα απουσιάσει από το δεύτερο ματς της τρέχουσας διαβολοβδομάδας.
Ο Έλληνας άσος δεν είναι ακόμη στο 100% και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην τον πάρει στην αποστολή που αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη και τον αγώνα με την Εφές (Παρασκευή 30/10).
Έχοντας απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, μετά την αρθροσκόπηση στην οποία είχε υποβληθεί και δεδομένου ότι την Κυριακή ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα και θα ενσωματωθεί το Σάββατο στην υπόλοιπη αποστολή.
Ο Έλληνας άσος δεν είναι ακόμη στο 100% και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην τον πάρει στην αποστολή που αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη και τον αγώνα με την Εφές (Παρασκευή 30/10).
Έχοντας απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, μετά την αρθροσκόπηση στην οποία είχε υποβληθεί και δεδομένου ότι την Κυριακή ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα και θα ενσωματωθεί το Σάββατο στην υπόλοιπη αποστολή.
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