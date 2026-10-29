Νικητής λαχείου στον Καναδά εμφανίστηκε να εισπράξει 26 εκατ. ευρώ στο «παρά ένα», λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας

Εάν το έπαθλο δεν είχε διεκδικηθεί τo υπέρογκο ποσό θα παρέμενε στη διάθεση της εταιρείας που οργάνωσε το λαχείο - Στο παρελθόν, μεγάλα χρηματικά έπαθλα από λοταρίες έχουν μείνει αζήτητα





Ο Τόνι Μπιτόντι, διευθυντής σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της OLG, δήλωσε στο BBC ότι το λαχείο επικυρώθηκε μέσω τερματικού συστήματος λοταρίας. Η προθεσμία εξαργύρωσής του έληγε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σύμφωνα με το









Clock ticks down for Canada lotto winner to claim massive prize https://t.co/CR3rdAp94r — BBC News (UK) (@BBCNews) October 28, 2026





«Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος, η OLG θα διοργανώσει εκδήλωση για τον εορτασμό της νίκης και θα μοιραστεί την ιστορία του με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημοσιοποίησης των νικητών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.



Η OLG είχε επισημάνει ότι η κομητεία Γκρέι, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Μπλου Μάουντενς και Όουεν Σάουντ, αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ενδέχεται να αγόρασε το λαχείο κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης και να ξέχασε να ελέγξει αν κέρδισε, αφού επέστρεψε στο σπίτι του.



Κλείσιμο



Η OLG ανακοίνωσε ότι οι τυχεροί αριθμοί του τζακπότ ήταν 06, 14, 17, 19, 26, 43 και 45, με πρόσθετο αριθμό (Bonus Number) το 27. Η εταιρεία είχε καλέσει τους παίκτες να ελέγξουν τσέπες ρούχων, τσάντες, σακίδια, πορτοφόλια και τα ντουλαπάκια των αυτοκινήτων τους, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί το λαχείο.



Εάν το έπαθλο δεν είχε διεκδικηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, τα 40 εκατομμύρια δολάρια θα παρέμεναν στη διάθεση της εταιρείας του λαχείου για μελλοντικές κληρώσεις.



Στο παρελθόν, μεγάλα χρηματικά έπαθλα από λοταρίες έχουν μείνει αζήτητα.



Ο κάτοχος ενός κερδισμένου λαχείου στον Καναδά εμφανίστηκε για να διεκδικήσει το έπαθλο των 40 εκατ. καναδικών δολαρίων, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 26 εκατ. ευρώ, μόλις λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας εξαργύρωσης, σύμφωνα με την Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG).Ο Τόνι Μπιτόντι, διευθυντής σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της OLG, δήλωσε στο BBC ότι το λαχείο επικυρώθηκε μέσω τερματικού συστήματος λοταρίας. Η προθεσμία εξαργύρωσής του έληγε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σύμφωνα με το BBC Η εταιρεία λοταριών αναζητούσε τον κάτοχο του λαχείου που κέρδισε το τζακπότ του Lotto Max. Είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ο αγοραστής το είχε προμηθευτεί, στις 28 Οκτωβρίου 2025, από ένα κατάστημα λιανικής στην κομητεία Γκρέι, στο Οντάριο.Η OLG δεν αποκάλυψε το όνομα του νικητή και ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του για να επιβεβαιώσει πως ήταν ο νόμιμος κάτοχος του λαχείου.«Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος, η OLG θα διοργανώσει εκδήλωση για τον εορτασμό της νίκης και θα μοιραστεί την ιστορία του με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημοσιοποίησης των νικητών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.Η OLG είχε επισημάνει ότι η κομητεία Γκρέι, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Μπλου Μάουντενς και Όουεν Σάουντ, αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ενδέχεται να αγόρασε το λαχείο κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης και να ξέχασε να ελέγξει αν κέρδισε, αφού επέστρεψε στο σπίτι του.Ο Μπιτόντι είχε δηλώσει νωρίτερα την Τετάρτη στο CTV News ότι το «λυπηρό στοιχείο» ήταν πως το λαχείο δεν είχε ελεγχθεί ούτε μέσω της εφαρμογής της OLG ούτε σε κάποιο κατάστημα.Η OLG ανακοίνωσε ότι οι τυχεροί αριθμοί του τζακπότ ήταν 06, 14, 17, 19, 26, 43 και 45, με πρόσθετο αριθμό (Bonus Number) το 27. Η εταιρεία είχε καλέσει τους παίκτες να ελέγξουν τσέπες ρούχων, τσάντες, σακίδια, πορτοφόλια και τα ντουλαπάκια των αυτοκινήτων τους, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί το λαχείο.Εάν το έπαθλο δεν είχε διεκδικηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, τα 40 εκατομμύρια δολάρια θα παρέμεναν στη διάθεση της εταιρείας του λαχείου για μελλοντικές κληρώσεις.Στο παρελθόν, μεγάλα χρηματικά έπαθλα από λοταρίες έχουν μείνει αζήτητα.

Στις 28 Ιουνίου 2022, κάποιος στο Σκάρμπορο του Οντάριο κέρδισε 70 εκατομμύρια δολάρια σε κλήρωση του Lotto Max, ωστόσο κανένας κάτοχος λαχείου δεν εμφανίστηκε ποτέ για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η OLG είχε αναφέρει τότε ότι περίπου 2.700 άνθρωποι τηλεφώνησαν ή έστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με το λαχείο, αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν ο νικητής.



Περίπου το 1% των επάθλων κάθε χρόνο δεν διεκδικείται, δήλωσε ο Μπιτόντι, διευκρινίζοντας ότι συνήθως πρόκειται για πολύ μικρότερα ποσά.



Την περασμένη εβδομάδα, ένας κάτοικος της Αλμπέρτα κέρδισε το μεγαλύτερο έπαθλο λοταρίας στην ιστορία του Καναδά, ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταυτότητα του νικητή δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

29.10.2026, 17:47 Thema Insights Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά. Η δύναμη της ευχής Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω Το μέλλον του περιβάλλοντος Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.