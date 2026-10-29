Τουλάχιστον 25 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονται καθημερινά σε ένοπλες συγκρούσεις

Περίπου 750 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ζουν σήμερα σε απόσταση έως 50 χιλιομέτρων από ενεργές εμπόλεμες ζώνες, αριθμός αυξημένος κατά 40 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024 και ο υψηλότερος από το 1990. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια για το 2026, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούσαν σε έναν στους τέσσερις αμάχους που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις το 2025, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2021.«Περισσότερες γυναίκες και κορίτσια παγιδεύονται σε πολέμους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UN Women, Σίμα Μπαχούς, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια μειώνεται.