Τουλάχιστον 25 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονται καθημερινά σε ένοπλες συγκρούσεις
MARIE CLAIRE

Τουλάχιστον 25 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονται καθημερινά σε ένοπλες συγκρούσεις

Διπλασιάστηκαν από το 2021 οι θάνατοι γυναικών και κοριτσιών σε ένοπλες συγκρούσεις, ενώ η σεξουαλική βία αυξάνεται και η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένει περιορισμένη.

Τουλάχιστον 25 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονται καθημερινά σε ένοπλες συγκρούσεις
Περίπου 750 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ζουν σήμερα σε απόσταση έως 50 χιλιομέτρων από ενεργές εμπόλεμες ζώνες, αριθμός αυξημένος κατά 40 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024 και ο υψηλότερος από το 1990. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια για το 2026, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούσαν σε έναν στους τέσσερις αμάχους που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις το 2025, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2021.

 
 
«Περισσότερες γυναίκες και κορίτσια παγιδεύονται σε πολέμους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UN Women, Σίμα Μπαχούς, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια μειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης