Η Κιμ Καρντάσιαν υποβλήθηκε σε επέμβαση: Ο οισοφάγος μου έχει κάποιες «ανωμαλίες», είναι το ίδιο πράγμα που είχε ο πατέρας μου
Η Κιμ Καρντάσιαν υποβλήθηκε σε επέμβαση: Ο οισοφάγος μου έχει κάποιες «ανωμαλίες», είναι το ίδιο πράγμα που είχε ο πατέρας μου
Η τηλεπερσόνα είχε διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα - Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν έφυγε από τη ζωή το 2003 σε ηλικία 59 ετών από καρκίνο του οισοφάγου
Σε επέμβαση χρειάστηκε να υποβληθεί η Κιμ Καρντάσιαν καθώς εντοπίστηκαν «ανωμαλίες» στον οισοφάγο της, μετά τη διάγνωση οισοφαγίτιδας.
Η τηλεπρασόνα στο τελευταίο επεισόδιο του «The Kardashians» που προβλήθηκε στις 29 Οκτωβρίου παρουσιάζεται να λέει χαρακτηριστικά: «Έχω δει μερικούς γιατρούς και το έχω πολύ στο μυαλό μου τελευταία», εκφράζοντας την ανησυχία της για την κατάσταση της υγείας της λόγω του οικογενειακού ιστορικού καρκίνου.
«Δεν το έχω πει πραγματικά σε πολλούς ανθρώπους, απλώς επειδή νομίζω ότι είναι κάτι που με αγγίζει πολύ προσωπικά και πραγματικά δεν θέλω να πάω εκεί», ανέφερε ακόμη η Κιμ Καρντάσιαν, συμπληρώνοντας: «Με τον πατέρα μου να έχει πεθάνει από καρκίνο του οισοφάγου, ελπίζω απλώς να μπορέσω να πάρω φάρμακα και να φύγει αυτό».
Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών.
Στο preview του επόμενου επεισοδίου, παρόλα αυτά, τηλεπερσόνα εμφανίζεται στο νοσοκομείο. «Ο γιατρός λέει ότι ο οισοφάγος μου έχει αυτές τις ανωμαλίες και πρέπει να τις αφαιρέσω. Είναι το ίδιο πράγμα που είχε ο πατέρας μου», ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο πλάνο η μητέρα της Κρις Τζένερ βρίσκεται δίπλα της και προσπαθεί να την παρηγορήσει.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ζήτημα υγείας απασχολεί την Κιμ Καρντάσιαν στο ριάλιτι. Σε επεισόδιο που προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί της είχαν πει πως είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε λόγω του έντονου στρες που της προκάλεσε το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ.
Η τηλεπρασόνα στο τελευταίο επεισόδιο του «The Kardashians» που προβλήθηκε στις 29 Οκτωβρίου παρουσιάζεται να λέει χαρακτηριστικά: «Έχω δει μερικούς γιατρούς και το έχω πολύ στο μυαλό μου τελευταία», εκφράζοντας την ανησυχία της για την κατάσταση της υγείας της λόγω του οικογενειακού ιστορικού καρκίνου.
«Δεν το έχω πει πραγματικά σε πολλούς ανθρώπους, απλώς επειδή νομίζω ότι είναι κάτι που με αγγίζει πολύ προσωπικά και πραγματικά δεν θέλω να πάω εκεί», ανέφερε ακόμη η Κιμ Καρντάσιαν, συμπληρώνοντας: «Με τον πατέρα μου να έχει πεθάνει από καρκίνο του οισοφάγου, ελπίζω απλώς να μπορέσω να πάρω φάρμακα και να φύγει αυτό».
Kim Kardashian Undergoes Surgery for ‘Irregularities’ amid Esophagitis Diagnosis: ‘Same Thing My Dad Had’ https://t.co/du6TOBxXjt— People (@people) October 29, 2026
Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών.
Στο preview του επόμενου επεισοδίου, παρόλα αυτά, τηλεπερσόνα εμφανίζεται στο νοσοκομείο. «Ο γιατρός λέει ότι ο οισοφάγος μου έχει αυτές τις ανωμαλίες και πρέπει να τις αφαιρέσω. Είναι το ίδιο πράγμα που είχε ο πατέρας μου», ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο πλάνο η μητέρα της Κρις Τζένερ βρίσκεται δίπλα της και προσπαθεί να την παρηγορήσει.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ζήτημα υγείας απασχολεί την Κιμ Καρντάσιαν στο ριάλιτι. Σε επεισόδιο που προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί της είχαν πει πως είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε λόγω του έντονου στρες που της προκάλεσε το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ.
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