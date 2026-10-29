Ο Πίτερ Μιλιέ ετοιμάζει το μεγάλο ντεμπούτο του στον Versace με μια συλλογή υψηλής ραπτικής
Ο Πίτερ Μιλιέ ετοιμάζει το μεγάλο ντεμπούτο του στον Versace με μια συλλογή υψηλής ραπτικής
Ο ιταλικός οίκος επιστρέφει στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2027, παρουσιάζοντας την πρώτη συλλογή Atelier Versace του νέου δημιουργικού διευθυντή του.
Ο ιταλικός οίκος επιστρέφει στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2027, παρουσιάζοντας την πρώτη συλλογή Atelier Versace του νέου δημιουργικού διευθυντή του.
Μια νέα εποχή ξεκινά για τον Versace, με τον Pieter Mulier να ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή υψηλής ραπτικής για τον ιστορικό ιταλικό οίκο. Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το WWD, το Atelier Versace επιστρέφει στην πασαρέλα του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2027, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του brand, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό την ιδιοκτησία του Prada Group.
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