Volufiline: Μπορεί ένα συστατικό στο skincare να αντικαταστήσει τα fillers;

Το Volufiline είναι το συστατικό περιποίησης που συζητιέται το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο στα social media, χάρη στην υπόσχεσή του για πιο γεμάτη επιδερμίδα, πιο σαρκώδη χείλη και ενισχυμένο όγκο σε συγκεκριμένες περιοχές του προσώπου. Με τα fillers να παραμένουν μία από τις δημοφιλέστερες αισθητικές θεραπείες, το συγκεκριμένο συστατικό παρουσιάζεται ως μια μη επεμβατική εναλλακτική για όσες θέλουν να βελτιώσουν την όψη της επιδερμίδας τους χωρίς ενέσιμα υλικά.Η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί αισθητά στο TikTok και το Instagram, ενώ οι αναζητήσεις γύρω από αυτό έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: μπορεί ένα skincare συστατικό να προσφέρει πραγματικά τον όγκο που υπόσχονται τα fillers ή πρόκειται για ένα ακόμη viral trend ομορφιάς;Το Volufiline είναι ένα φυτικής προέλευσης συστατικό που συνδέεται με την παραδοσιακή ανατολική ιατρική και προωθείται για την ικανότητά του να κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο γεμάτη. Παρότι το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, δεν πρόκειται για μια νέα ανακάλυψη, καθώς κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με δερματολόγους, η δράση του δεν έχει μελετηθεί επαρκώς μέσα από ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί γύρω από την αποτελεσματικότητά του χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση, παρά τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί στα social media.