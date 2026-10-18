Οι καλύτεροι προορισμοί για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα - Το ελληνικό νησί στην κορυφή της Ευρώπης

Ποιοι προορισμοί προσφέρουν το πιο εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στον κόσμο; Νέα έρευνα της premium ταξιδιωτικής εταιρείας Kuoni, σε συνεργασία με τον Jim Dale, ιδρυτή και επικεφαλής μετεωρολόγο της British Weather Services, αναδεικνύει τα μέρη όπου η περίφημη golden hour, η «χρυσή ώρα» πριν από τη δύση του ήλιου, χαρίζει το πιο μαγευτικό θέαμα.Η μελέτη αξιολόγησε 165 προορισμούς παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη έξι παράγοντες: τη νέφωση, τη φωτορύπανση, τον τεχνητό φωτισμό, τις βροχοπτώσεις, την ταχύτητα του ανέμου και τη μέση διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Με βάση αυτά προέκυψε η κατάταξη των προορισμών που προσφέρουν τις ιδανικότερες συνθήκες για να απολαύσει κανείς τα χρώματα του ουρανού λίγο πριν από τη δύση του ήλιου.