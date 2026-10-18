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Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί
Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί
Το αεροπλάνο κατέπεσε σε δρόμο του Σαν Χοσέ, χωρίς να παρασύρει οχήματα – Δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στην περιοχή μέσα σε 24 ώρες
Μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο (17/10) σε δρόμο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, με τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένα παιδί, να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ από το περιστατικό δεν επηρεάστηκε κάποιο διερχόμενο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Χοσέ, το ελικοφόρο αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα, στην περιοχή της διασταύρωσης της Capitol Expressway με την Excalibur Drive.
Στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο ενήλικες και ένα παιδί, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή τους.
Παρά το γεγονός ότι η πτώση σημειώθηκε σε δρόμο, κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μικρή διαρροή καυσίμων, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.
«Ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα προσγείωσης. Τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό δεν τραυματίστηκαν και κατάφεραν να βγουν μόνα τους από το αεροσκάφος. Το ατύχημα δεν προκάλεσε διαρροή καυσίμων», ανέφερε η υπηρεσία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Χοσέ, το ελικοφόρο αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα, στην περιοχή της διασταύρωσης της Capitol Expressway με την Excalibur Drive.
Στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο ενήλικες και ένα παιδί, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή τους.
October 17, 2026
Συντρίμμια στον δρόμο και διαρροή καυσίμωνΟι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, καθώς το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους είχε συνθλιβεί και παραμορφωθεί πάνω στο οδόστρωμα.
Παρά το γεγονός ότι η πτώση σημειώθηκε σε δρόμο, κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μικρή διαρροή καυσίμων, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.
Δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στο Σαν Χοσέ μέσα σε ένα 24ωροΤο περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από μία ημέρα μετά από ακόμη ένα αεροπορικό ατύχημα στην ίδια πόλη, το βράδυ της Παρασκευής (16/10), στο αεροδρόμιο Reid-Hillview.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.
«Ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα προσγείωσης. Τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό δεν τραυματίστηκαν και κατάφεραν να βγουν μόνα τους από το αεροσκάφος. Το ατύχημα δεν προκάλεσε διαρροή καυσίμων», ανέφερε η υπηρεσία.
At 6:25 PM, #SJFD responded to the Reid Hillview Airport for reports of a plane crash. A small plane crash landed due to faulty landing gear. The two individuals onboard were uninjured and able to get out of the plane on their own. The crash did not result in any fuel spill. pic.twitter.com/z1TVL0i29Y— San José Fire Dept. (@SJFD) October 17, 2026
Έτσι, μέσα σε δύο διαδοχικές ημέρες καταγράφηκαν δύο αεροπορικά ατυχήματα στην περιοχή του Σαν Χοσέ, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί.
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