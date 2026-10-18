Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί

Το αεροπλάνο κατέπεσε σε δρόμο του Σαν Χοσέ, χωρίς να παρασύρει οχήματα – Δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στην περιοχή μέσα σε 24 ώρες