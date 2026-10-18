Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Συντριβή αεροσκάφους

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί

Το αεροπλάνο κατέπεσε σε δρόμο του Σαν Χοσέ, χωρίς να παρασύρει οχήματα Δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στην περιοχή μέσα σε 24 ώρες

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια: Στο νοσοκομείο δύο ενήλικες και ένα παιδί
Μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο (17/10) σε δρόμο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, με τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένα παιδί, να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ από το περιστατικό δεν επηρεάστηκε κάποιο διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Χοσέ, το ελικοφόρο αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα, στην περιοχή της διασταύρωσης της Capitol Expressway με την Excalibur Drive.

Στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο ενήλικες και ένα παιδί, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή τους.



Συντρίμμια στον δρόμο και διαρροή καυσίμων

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, καθώς το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους είχε συνθλιβεί και παραμορφωθεί πάνω στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι η πτώση σημειώθηκε σε δρόμο, κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μικρή διαρροή καυσίμων, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

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Δεύτερο αεροπορικό ατύχημα στο Σαν Χοσέ μέσα σε ένα 24ωρο

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από μία ημέρα μετά από ακόμη ένα αεροπορικό ατύχημα στην ίδια πόλη, το βράδυ της Παρασκευής (16/10), στο αεροδρόμιο Reid-Hillview.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.

«Ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα προσγείωσης. Τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό δεν τραυματίστηκαν και κατάφεραν να βγουν μόνα τους από το αεροσκάφος. Το ατύχημα δεν προκάλεσε διαρροή καυσίμων», ανέφερε η υπηρεσία.



Έτσι, μέσα σε δύο διαδοχικές ημέρες καταγράφηκαν δύο αεροπορικά ατυχήματα στην περιοχή του Σαν Χοσέ, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί.

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