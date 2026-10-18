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Μαζική επίθεση με drones στη Μόσχα: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 195 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Μαζική επίθεση με drones στη Μόσχα: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 195 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο – Συνεργεία εξετάζουν τα συντρίμμια των drones
Σχεδόν 200 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας το Σάββατο (17/10), σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν. Η μαζική επίθεση προκάλεσε προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς δύο από τα αεροδρόμια της πόλης ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.
Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι συνολικά 195 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα σημεία όπου κατέπεσαν συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση.
Οι επιχειρήσεις της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών drones που κατευθύνονται προς τη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρειά της είναι συχνές. Ωστόσο, ο αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν το Σάββατο θεωρείται ασυνήθιστα υψηλός.
Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι συνολικά 195 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα σημεία όπου κατέπεσαν συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση.
Προσωρινή αναστολή πτήσεων σε δύο αεροδρόμιαΗ ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsiya, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο, εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε από την επίθεση.
Οι επιχειρήσεις της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών drones που κατευθύνονται προς τη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρειά της είναι συχνές. Ωστόσο, ο αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν το Σάββατο θεωρείται ασυνήθιστα υψηλός.
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