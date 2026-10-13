Η πρώτη πόλη στις ΗΠΑ που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλα τα μεγάλα αθλητικά της γήπεδα

Το Κολόμπους του Οχάιο γράφει ιστορία στην ισότητα των φύλων, τοποθετώντας 165 διανομείς δωρεάν προϊόντων περιόδου σε επτά μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους εκδηλώσεων. Σε μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να κάνει τους αθλητικούς χώρους πιο φιλόξενους και προσβάσιμους για όλες, το Κολόμπους του Οχάιο γίνεται, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η πρώτη πόλη στις ΗΠΑ που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους τους μεγάλους αθλητικούς χώρους της. Ο δήμαρχος Άντριου Γκίνθερ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, στο Huntington Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ Columbus Clippers, στο κέντρο της πόλης.Η εταιρεία Aunt Flow, με έδρα το Κολόμπους και εξειδίκευση στα προϊόντα περιόδου, εγκατέστησε συνολικά 165 αυτόματους διανομείς δωρεάν σερβιετών και ταμπόν σε επτά μεγάλες εγκαταστάσεις: το Ohio Stadium, το Greater Columbus Convention Center, το Nationwide Arena, το ScottsMiracle-Gro Field, το Historic Crew Stadium, το Schottenstein Center και το Huntington Park.«Αν το χαρτί υγείας και οι χειροπετσέτες είναι δωρεάν, γιατί όχι και τα ταμπόν και οι σερβιέτες; Είναι βασικά είδη πρώτης ανάγκης», δήλωσε η Τζένα Σαπονάρο, επικεφαλής του γραφείου διοίκησης της Aunt Flow. Όπως επισήμανε, το 86% των γυναικών έχει βιώσει την απρόσμενη έναρξη της περιόδου του σε δημόσιο χώρο, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προϊόντα. «Καμία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να εγκαταλείψει τη θέση της, να χάσει έναν αγώνα ή να ζητήσει βοήθεια από μια άγνωστη επειδή της συνέβη κάτι που αποτελεί φυσιολογικό μέρος της ζωής κάθε μήνα», πρόσθεσε.