Ξεκινά η 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, πότε θα βρέξει στην Αττική



Επιμένουν την Τετάρτη τα φαινόμενα σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια



Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες



Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Οδηγίες στους πολίτες

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο Βόλος δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 65 mm βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο, η Σκιάθος περίπου 75 mm και η Χαλκίδα περίπου 60 mm.Στην Αττική προβλέπονται κατά τόπους 20-50 mm, ενδεχομένως 60-80 mm σε περιοχές με εντονότερες καταιγίδες, όταν στην Αθήνα ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 50 mm.Τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά, μέχρι την Τετάρτη το πρωί.Σημειώνεται ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν καθορίζεται μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής, αλλά κυρίως από τη ραγδαιότητα, τη διάρκεια και την κατάσταση του εδάφους και των υποδομών αποστράγγισης.Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή (Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια) αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχειλίσεων ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.Η Τετάρτη αναμένεται επίσης δύσκολη, με το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας να εντοπίζεται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στις περιοχές αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού.Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η παρατεταμένη διάρκειά τους. Όταν ισχυρές βροχοπτώσεις επιμένουν επί πολλές ώρες στην ίδια περιοχή, αυξάνεται ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν τα δίκτυα απορροής των ομβρίων και να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε χαμηλά σημεία, κοντά σε ρέματα και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.Στα Δωδεκάνησα τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, οι καταιγίδες ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό πρόβλημα αναμένεται να δημιουργήσουν και οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Από το βράδυ της Τρίτης, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν προς το κεντρικό.Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, δεν αποκλείεται οι ριπές των ανέμων να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Δεν αποκλείονται επίσης δυσκολίες στις αεροπορικές μετακινήσεις, κυρίως σε νησιωτικά αεροδρόμια.Ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες.Αντίστοιχα, η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής.Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους και ρέματα, ακόμη και αν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή έντονη βροχόπτωση, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης σε υπόγειους χώρους, σε δρόμους που πλημμυρίζουν συχνά και σε σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού.Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων συνιστάται να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίζονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και άλλες κατασκευές που ενδέχεται να υποστούν ζημιές.Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η περιορισμένη ορατότητα, η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και οι ισχυρές ριπές ανέμου μπορούν να κάνουν επικίνδυνη την κυκλοφορία.Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η κακοκαιρίαΣύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με βελτίωση των συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.Τα τελευταία φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επιμείνουν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείεται να συνεχιστούν τοπικές βροχοπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ισχυροί βοριάδες ενδέχεται επίσης να διατηρηθούν σε τμήματα του Αιγαίου, ακόμη και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.