Ξεκινά η 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, πότε θα βρέξει στην Αττική
Ξεκινά η 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, πότε θα βρέξει στην Αττική
Ορατός είναι ο κίνδυνος έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες - Τσατραφύλλιας: Σε δύο ημέρες θα πέσει η βροχή ενός μήνα
Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 48ωρο βρίσκεται η χώρα, καθώς ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, Τρίτη και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις ισχυρές καταιγίδες, τις τοπικές χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν για πολλές ώρες.
Στο... μάτι της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική, με το πιο επιβαρυμένο διάστημα να τοποθετείται χρονικά από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις προγνώσεις, αναμένονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους δρόμους, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Την Τετάρτη ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει άστατος, με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα καταιγίδων κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, προτού επεκταθεί προς τα ανατολικά και νότια, με τις συνθήκες να επιδεινώνονται αισθητά από το απόγευμα της Τρίτης.
Πιο αναλυτικά, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα έντονα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.
Από το μεσημέρι, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τη Χαλκιδική, όπου οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.
Σταδιακά, το επίκεντρο θα μετατοπιστεί προς τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια.
Από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στο νότιο Αιγαίο, τα φαινόμενα θα ενταθούν αργότερα, με τα Δωδεκάνησα να επηρεάζονται από αργά τη νύχτα και την Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες.
Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων νεφών.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δώσουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέσα σε μόλις δύο ημέρες ποσότητες βροχής συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που δέχονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα, τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δείχνουν ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Στις περιοχές αυτές τα 48ωρα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 mm, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να εμφανίζουν ακόμη και 130-150 mm.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν για πολλές ώρες.
Στο... μάτι της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική, με το πιο επιβαρυμένο διάστημα να τοποθετείται χρονικά από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις προγνώσεις, αναμένονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους δρόμους, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Την Τετάρτη ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει άστατος, με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα καταιγίδων κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, προτού επεκταθεί προς τα ανατολικά και νότια, με τις συνθήκες να επιδεινώνονται αισθητά από το απόγευμα της Τρίτης.
Πιο αναλυτικά, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα έντονα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.
Από τα δυτικά ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
Από το μεσημέρι, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τη Χαλκιδική, όπου οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.
Σταδιακά, το επίκεντρο θα μετατοπιστεί προς τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια.
Από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στο νότιο Αιγαίο, τα φαινόμενα θα ενταθούν αργότερα, με τα Δωδεκάνησα να επηρεάζονται από αργά τη νύχτα και την Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες.
Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων νεφών.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δώσουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέσα σε μόλις δύο ημέρες ποσότητες βροχής συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που δέχονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο.
Τσατραφύλλιας: Σε δύο μέρες αναμένεται να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε έναν μήνα
Ειδικότερα, τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δείχνουν ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Στις περιοχές αυτές τα 48ωρα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 mm, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να εμφανίζουν ακόμη και 130-150 mm.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο Βόλος δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 65 mm βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο, η Σκιάθος περίπου 75 mm και η Χαλκίδα περίπου 60 mm.
Στην Αττική προβλέπονται κατά τόπους 20-50 mm, ενδεχομένως 60-80 mm σε περιοχές με εντονότερες καταιγίδες, όταν στην Αθήνα ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 50 mm.Τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά, μέχρι την Τετάρτη το πρωί.
Σημειώνεται ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν καθορίζεται μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής, αλλά κυρίως από τη ραγδαιότητα, τη διάρκεια και την κατάσταση του εδάφους και των υποδομών αποστράγγισης.
Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή (Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια) αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχειλίσεων ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Ακολουθούν χάρτες με τις περιοχές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα για το επόμενο 48ωρο
Η Τετάρτη αναμένεται επίσης δύσκολη, με το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας να εντοπίζεται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στις περιοχές αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η παρατεταμένη διάρκειά τους. Όταν ισχυρές βροχοπτώσεις επιμένουν επί πολλές ώρες στην ίδια περιοχή, αυξάνεται ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν τα δίκτυα απορροής των ομβρίων και να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε χαμηλά σημεία, κοντά σε ρέματα και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.
Στα Δωδεκάνησα τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, οι καταιγίδες ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.
Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό πρόβλημα αναμένεται να δημιουργήσουν και οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Από το βράδυ της Τρίτης, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν προς το κεντρικό.
Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, δεν αποκλείεται οι ριπές των ανέμων να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.
Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Δεν αποκλείονται επίσης δυσκολίες στις αεροπορικές μετακινήσεις, κυρίως σε νησιωτικά αεροδρόμια.
Ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες.
Αντίστοιχα, η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής.
Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους και ρέματα, ακόμη και αν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή έντονη βροχόπτωση, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης σε υπόγειους χώρους, σε δρόμους που πλημμυρίζουν συχνά και σε σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων συνιστάται να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίζονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και άλλες κατασκευές που ενδέχεται να υποστούν ζημιές.
Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η περιορισμένη ορατότητα, η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και οι ισχυρές ριπές ανέμου μπορούν να κάνουν επικίνδυνη την κυκλοφορία.
Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η κακοκαιρία
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με βελτίωση των συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Τα τελευταία φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επιμείνουν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείεται να συνεχιστούν τοπικές βροχοπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ισχυροί βοριάδες ενδέχεται επίσης να διατηρηθούν σε τμήματα του Αιγαίου, ακόμη και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.
Στην Αττική προβλέπονται κατά τόπους 20-50 mm, ενδεχομένως 60-80 mm σε περιοχές με εντονότερες καταιγίδες, όταν στην Αθήνα ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 50 mm.Τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά, μέχρι την Τετάρτη το πρωί.
Σημειώνεται ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν καθορίζεται μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής, αλλά κυρίως από τη ραγδαιότητα, τη διάρκεια και την κατάσταση του εδάφους και των υποδομών αποστράγγισης.
Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή (Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια) αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχειλίσεων ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Ακολουθούν χάρτες με τις περιοχές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα για το επόμενο 48ωρο
Η Τετάρτη αναμένεται επίσης δύσκολη, με το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας να εντοπίζεται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στις περιοχές αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Επιμένουν την Τετάρτη τα φαινόμενα σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η παρατεταμένη διάρκειά τους. Όταν ισχυρές βροχοπτώσεις επιμένουν επί πολλές ώρες στην ίδια περιοχή, αυξάνεται ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν τα δίκτυα απορροής των ομβρίων και να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε χαμηλά σημεία, κοντά σε ρέματα και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.
Στα Δωδεκάνησα τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, οι καταιγίδες ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.
Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό πρόβλημα αναμένεται να δημιουργήσουν και οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Από το βράδυ της Τρίτης, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν προς το κεντρικό.
Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες
Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, δεν αποκλείεται οι ριπές των ανέμων να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.
Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Δεν αποκλείονται επίσης δυσκολίες στις αεροπορικές μετακινήσεις, κυρίως σε νησιωτικά αεροδρόμια.
Ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες.
Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Οδηγίες στους πολίτες
Αντίστοιχα, η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής.
Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους και ρέματα, ακόμη και αν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή έντονη βροχόπτωση, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης σε υπόγειους χώρους, σε δρόμους που πλημμυρίζουν συχνά και σε σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων συνιστάται να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίζονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και άλλες κατασκευές που ενδέχεται να υποστούν ζημιές.
Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η περιορισμένη ορατότητα, η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και οι ισχυρές ριπές ανέμου μπορούν να κάνουν επικίνδυνη την κυκλοφορία.
Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η κακοκαιρία
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με βελτίωση των συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Τα τελευταία φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επιμείνουν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείεται να συνεχιστούν τοπικές βροχοπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ισχυροί βοριάδες ενδέχεται επίσης να διατηρηθούν σε τμήματα του Αιγαίου, ακόμη και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.
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