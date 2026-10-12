Snik: Σίγουρα θέλω ένα δεύτερο παιδί, όχι τώρα όμως
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Snik Κόρη Παιδί

Snik: Σίγουρα θέλω ένα δεύτερο παιδί, όχι τώρα όμως

Ο ράπερ και η σύντροφός του υποδέχτηκαν την κόρη τους τον περασμένο Απρίλιο

Snik: Σίγουρα θέλω ένα δεύτερο παιδί, όχι τώρα όμως
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Θετικός στον ερχομό ενός δεύτερου παιδιού είναι ο Snik. Ο ράπερ και η σύντροφός του υποδέχτηκαν την κόρη τους τον περασμένο Απρίλιο. Αν και θα ήθελε να μεγαλώσει η οικογένειά της, δεν θα ήθελε να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί στο άμεσο μέλλον.

Σίγουρα θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά όχι τώρα. Κάνουμε ταξίδια. διήμερα, τριήμερα, για να είναι και η σχέση μας καλή. Το ότι κάναμε παιδί, δε σημαίνει ότι εξήντα χρονών παντρεμένοι», διευκρίνισε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι πλέον είναι πατέρας. «Τώρα έχω αρχίσει να το καταλαβαίνω περισσότερο ότι έχω γίνει μπαμπάς, που η μικρή είναι πιο δραστήρια… Μέχρι 3-4 μηνών κοιμόταν, έτρωγε, τώρα αρχίσαμε να την ταΐζουμε και κρέμα, φρούτα, την ταΐζω», εξήγησε. 

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε σχετικά με το αν θα ήθελε να αποτελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε τάλεντ σόου. Όπως είπε, αν δεχόταν μια αξιόλογη πρόταση, θα ήταν θετικός στο να αναλάβει τον ρόλο του κριτή. «Θα με ενδιέφερε να πάω κριτική επιτροπή κάπου. Το έχω σκεφτεί. Δεν έχω κάποια πρόταση. Αν είναι κάτι αξιόλογο και κάτι που θα ταίριαζα, γιατί όχι;», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του

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