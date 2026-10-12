Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ολυμπιακός: «Όπως είχαμε δεσμευτεί οι ζημιές στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν», φωτογραφίες
Ολυμπιακός: «Όπως είχαμε δεσμευτεί οι ζημιές στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν», φωτογραφίες
Οι ερυθρόλευκοι παρουσίασαν φωτογραφίες από την αποκατάσταση των ζημιών στη Sunel Arena
Ο Ολυμπιακός παρουσίασε φωτογραφίες και ενημέρωσε πως οι ζημιές στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα των ερυθρόλευκων με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague, είχαν προκληθεί ζημιές στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο κλειστό.
«Όπως είχε δεσμευτεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν άμεσα» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα των ερυθρόλευκων με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague, είχαν προκληθεί ζημιές στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο κλειστό.
«Όπως είχε δεσμευτεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν άμεσα» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι.
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