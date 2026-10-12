Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το μήνυμα του Νίστρουπ για την ήττα από τον Ολυμπιακό: Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί
Το μήνυμα του Νίστρουπ για την ήττα από τον Ολυμπιακό: Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί
Ο Δανός προπονητής μαζί με τον Παναθηναϊκό ανέβασαν το μήνυμά τους την επόμενη μέρα του ντέρμπι στο Καραϊσκάκη
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα την επόμενη μέρα της ήττας από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη.
Ο Δανός τεχνικός μαζί με τον Παναθηναϊκό ανέβασαν στα social media το συγκεκριμένο μήνυμα: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί» ανέφερε και είχε μάλιστα από κάτω και την υπογραφή του Νίστρουπ.
Το ποστ σχολίασε και ο σύλλογος, γράφοντας σχετικά: «Πάνω απ' όλα η ομάδα».
Ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Νίστρουπ την επόμενη μέρα της ήττας 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
Ο Δανός τεχνικός μαζί με τον Παναθηναϊκό ανέβασαν στα social media το συγκεκριμένο μήνυμα: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί» ανέφερε και είχε μάλιστα από κάτω και την υπογραφή του Νίστρουπ.
Το ποστ σχολίασε και ο σύλλογος, γράφοντας σχετικά: «Πάνω απ' όλα η ομάδα».
Ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Νίστρουπ την επόμενη μέρα της ήττας 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
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