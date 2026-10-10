Η Anne Hathaway αποδεικνύει ότι οι διαφάνειες έχουν θέση και στο maternity style

Ένα μαύρο top με sheer λεπτομέρειες έγινε το επίκεντρο ενός κομψού maternity look.



Η διαφάνεια παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της μόδας και η Anne Hathaway μάς απέδειξε μόλις ότι μπορούμε να την εντάξουμε στο ντύσιμό μας ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Με ένα total black look που συνδυάζει sheer λεπτομέρειες, χαλαρές γραμμές και διακριτικά αξεσουάρ, η ηθοποιός δίνει τη δική της εκδοχή στο maternity style, χωρίς να απομακρύνεται από την κομψή, minimal αισθητική της.





Η πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη συμμετοχή της στο The Drew Barrymore Show και είχε ως πρωταγωνιστή ένα ιδιαίτερο μαύρο top. Το σχέδιο συνδύαζε διάφανο ύφασμα με αδιαφανή off the shoulder λαιμόκοψη, ενώ μακριά κομμάτια υφάσματος έπεφταν χαλαρά στις δύο πλευρές, προσθέτοντας κίνηση στο σύνολο. Το αποτέλεσμα ήταν σύγχρονο και θηλυκό, με τη διαφάνεια να λειτουργεί ως βασικό στοιχείο του look χωρίς να γίνεται υπερβολική.

10.10.2026, 11:45