«Μόλις αρραβωνιάστηκα, άφησέ με να ζήσω» - Ένοχοι οι τρεις δολοφόνοι των τουριστών που έκαναν σερφ στο Μεξικό
Οι δύο Αυστραλοί αδελφοί και ο Αμερικανός φίλος τους βρέθηκαν νεκροί με σφαίρες στο κεφάλι – Ζητούνται ποινές 210 ετών
Ο δικαστής τόνισε στην ετυμηγορία του ότι οι εναγόμενοι, κι οι τρεις τους Μεξικανοί, διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην αίθουσα όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία, στο δικαστήριο στην Ενσενάδα, πόλη που θεωρείται παράδεισος για τους λάτρεις του σερφ, αλλά μετατράπηκε σε θέατρο εγκλήματος.
Ο δικαστής αναμένεται να απαγγείλει τις ποινές την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου.
Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κόλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό.
This is the heartbreaking final voice message Callum Robinson sent to his girlfriend before he was killed.— Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) May 10, 2024
33-year-old Callum Robinson, and his 30-year-old brother, Jake, were on a surfing trip in Mexico with their friend Jack Carter Rhoad when they disappeared on April 27,… pic.twitter.com/2Th9YPm6CP
Τα πτώματα βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.
Η εισαγγελία τόνισε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις τουρίστες υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.
#DePlaneta Un tribunal de México declaró culpables el viernes a los tres mexicanos acusados del asesinato de dos surfistas australianos y uno estadounidense en 2024, un caso que causó indignación internacional.https://t.co/kAA2hXIeTh— Diario El Salvador (@elsalvador) October 10, 2026
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φιλενάδας του βασικού υπόπτου, του Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», αυτός ο τελευταίος κόμπαζε ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει να ζήσει, λέγοντας πως είχε μόλις αρραβωνιαστεί.
⚖️ ¡Culpables por el asesinato de tres surfistas extranjeros en Ensenada!— SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) October 9, 2026
Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, así como el estadounidense Jack Carter Rhoad, llegaron a Baja California para surfear, pero fueron asesinados en abril de 2024. pic.twitter.com/DL44o61ISP
Three men in Mexico have been found guilty of murdering 2 Australian brothers and their American friend at a popular surf spot.— Anne Tootill (@toot5000) October 9, 2026
Brothers Jake Robinson, 30, and Callum Robinson, 33 were on a surfing trip to Mexico's Pacific coast when they were shot dead in Baja California. pic.twitter.com/IAhJoaaSLF
210 χρόνιαΗ εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, παρότι η βαρύτερη ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία στην Μπάχα Καλιφόρνια είναι τα 60 χρόνια.
Η φιλενάδα του βασικού υπόπτου καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025, σε χωριστή δίκη, να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ότι υποκίνησε την κλοπή, ιδίως των ελαστικών του αυτοκινήτου των θυμάτων. Ήταν 23 ετών.
Η μητέρα των Ρόμπινσον, η Ντέμπρα, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αφού άκουσε την ετυμηγορία.
Το χειρότερο, είπε καταθέτοντας προχθές Πέμπτη, ήταν «στις τελευταίες τους στιγμές είχαν τόσο απάνθρωπη μεταχείριση».
Ο πατέρας, ο Μάρτιν Ρόμπινσον, διαβάζοντας ανακοίνωση εξ ονόματος των δυο οικογενειών, είπε πως η ετυμηγορία αποτελεί «σημαντική στιγμή στον μακρύ και οδυνηρό δρόμο μας για να εξασφαλίσουμε την απόδοση δικαιοσύνης για τα αγαπημένα μας παιδιά».
Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος, των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες.
Έχουν υπάρξει πάντως περιπτώσεις που ξένοι επισκέπτες έπεσαν θύματα κακοποιών στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό τα τελευταία χρόνια.
Τον Νοέμβριο του 2015, δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, και τα πτώματά τους απανθρακώθηκαν.
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