«Μόλις αρραβωνιάστηκα, άφησέ με να ζήσω» - Ένοχοι οι τρεις δολοφόνοι των τουριστών που έκαναν σερφ στο Μεξικό

Οι δύο Αυστραλοί αδελφοί και ο Αμερικανός φίλος τους βρέθηκαν νεκροί με σφαίρες στο κεφάλι – Ζητούνται ποινές 210 ετών





Ο δικαστής τόνισε στην ετυμηγορία του ότι οι εναγόμενοι, κι οι τρεις τους Μεξικανοί, διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην αίθουσα όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία, στο δικαστήριο στην Ενσενάδα, πόλη που θεωρείται παράδεισος για τους λάτρεις του







Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κόλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό



Τα πτώματα βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.



Η εισαγγελία τόνισε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις τουρίστες υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φιλενάδας του βασικού υπόπτου, του Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», αυτός ο τελευταίος κόμπαζε ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει να ζήσει, λέγοντας πως είχε μόλις αρραβωνιαστεί.

Μεξικανικό δικαστήριο έκρινε ενόχους χθες Παρασκευή τους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία το 2024 τριών ξένων τουριστών, δυο τριαντάρηδων αδελφών από την Αυστραλία και συνομήλικου φίλου τους από τις ΗΠΑ, που είχε προκαλέσει αγανάκτηση στη χώρα και διεθνώς.Ο δικαστής τόνισε στην ετυμηγορία του ότι οι εναγόμενοι, κι οι τρεις τους Μεξικανοί, διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρών στην αίθουσα όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία, στο δικαστήριο στην Ενσενάδα, πόλη που θεωρείται παράδεισος για τους λάτρεις του σερφ, αλλά μετατράπηκε σε θέατρο εγκλήματος.Ο δικαστής αναμένεται να απαγγείλει τις ποινές την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου.Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κόλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Τα πτώματα βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.Η εισαγγελία τόνισε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις τουρίστες υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φιλενάδας του βασικού υπόπτου, του Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», αυτός ο τελευταίος κόμπαζε ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει να ζήσει, λέγοντας πως είχε μόλις αρραβωνιαστεί.



210 χρόνια Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, παρότι η βαρύτερη ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία στην Μπάχα Καλιφόρνια είναι τα 60 χρόνια.



Η φιλενάδα του βασικού υπόπτου καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025, σε χωριστή δίκη, να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ότι υποκίνησε την κλοπή, ιδίως των ελαστικών του αυτοκινήτου των θυμάτων. Ήταν 23 ετών.



Η μητέρα των Ρόμπινσον, η Ντέμπρα, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αφού άκουσε την ετυμηγορία.



Το χειρότερο, είπε καταθέτοντας προχθές Πέμπτη, ήταν «στις τελευταίες τους στιγμές είχαν τόσο απάνθρωπη μεταχείριση».



Ο πατέρας, ο Μάρτιν Ρόμπινσον, διαβάζοντας ανακοίνωση εξ ονόματος των δυο οικογενειών, είπε πως η ετυμηγορία αποτελεί «σημαντική στιγμή στον μακρύ και οδυνηρό δρόμο μας για να εξασφαλίσουμε την απόδοση δικαιοσύνης για τα αγαπημένα μας παιδιά».



Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος, των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες.



Έχουν υπάρξει πάντως περιπτώσεις που ξένοι επισκέπτες έπεσαν θύματα κακοποιών στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό τα τελευταία χρόνια.



Τον Νοέμβριο του 2015, δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, και τα πτώματά τους απανθρακώθηκαν.