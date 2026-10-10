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Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Πέλλα: Με τη μέθοδο του λογιστή άρπαξαν πάνω από 8.000 ευρώ από 72χρονο
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Πέλλα: Με τη μέθοδο του λογιστή άρπαξαν πάνω από 8.000 ευρώ από 72χρονο
Έπεισαν το ηλικιωμένο ότι θα του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ενός 72χρονου άνδρα, που έγινε στις 23 Μαΐου 2026 σε χωριό της Πέλλας.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Συγκεκριμένα, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του παθόντα, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και ισχυρίστηκε ότι θα του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και έπρεπε να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα που έχει στο σπίτι.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.350 ευρώ, το οποίο άφησε σε σημείο που του υπέδειξε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Συγκεκριμένα, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του παθόντα, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και ισχυρίστηκε ότι θα του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και έπρεπε να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα που έχει στο σπίτι.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.350 ευρώ, το οποίο άφησε σε σημείο που του υπέδειξε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
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