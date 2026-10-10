Μίλτος Καρατζάς: Η Άννα Βίσση δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, δεν είναι πια τόσο ανοιχτή και φιλική
Μίλτος Καρατζάς: Η Άννα Βίσση δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, δεν είναι πια τόσο ανοιχτή και φιλική
«Όπως έχει πει ο καλός μου φίλος Λάκης Γαβαλάς, η Άννα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται για να ευχαριστήσει τις νέες παρέες της», πρόσθεσε ο μουσικός παραγωγός
Την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στη συμπεριφορά της Άννας Βίσση θέλησε να επισημάνει ο Μίλτος Καρατζάς με αφορμή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα.
Ο μουσικός παραγωγός εξήγησε στην εκπομπή «Mega Non Stop» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου πως γνωρίζει και τα δύο πρόσωπα σχεδόν πενήντα χρόνια, γι' αυτό και μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά: «Εγώ τους έχω φέρει τους δυο τους μαζί. Το πρώτο τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία, το "Δώδεκα", εμείς το κάναμε. Πήρα την Άννα στην εταιρεία, κάναμε έναν δίσκο με πέντε τραγουδια του Καρβέλα και πέντε του Βαρδή και από αυτό το άλμπουμ βγήκε το "Δώδεκα", έγινε επιτυχία και η Άννα έγινε τεράστια σταρ, ενώ πριν δεν την ήξεραν. Αυτά έχουν γίνει πριν από 47 χρόνια. Είμαι φίλος, λοιπόν, και γνωστός των παιδιών εδώ και 47 χρόνια», είπε αρχικά.
Όπως δήλωσε ο Μίλτος Καρατζάς, μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να είναι απόλυτος, όμως έτσι ήταν πάντα, ενώ θεωρεί πως η Άννα Βίσση δεν είναι πια τόσο φιλική και ήρεμη όπως παλιά: «Και πάντα ο Νίκος ήταν αυτός που βλέπετε σήμερα, αλλά η Άννα δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Θέλω να πω ότι ο Νίκος ήταν πάντα απόλυτος, δεν μπορούσες εύκολα να τον πείσεις για κάτι. Ή Άννα όμως ήταν πάντα ήρεμη, φιλική, ένα υπέροχο πλάσμα, καταπληκτικός άνθρωπος - πέραν της καταπληκτικής φωνής και ομορφιάς της - αλλά τα τελευταία δυο χρόνια η Άννα έχει αλλάξει. Δεν είναι πια τόσο ανοιχτή και τόσο φιλική», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Η τελευταία τους συνομιλία ήταν πριν από έναν χρόνο, με τον μουσικό παραγωγό να αναφέρει πως παρόλο που δεν μιλούσαν συχνά φαινόταν έντονα η αλλαγή: «Αυτή την αλλαγή δεν την είδα μόνο εγώ, τη βλέπουμε όλοι όσοι είμαστε στη δουλειά, στη μουσική βιομηχανία. Δεν είναι πια τόσο ήρεμη και "να τα βρούμε". Θα σας πω τι έχει πει ο καλός μου φίλος, Λάκης Γαβαλάς. Η Άννα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται για να ευχαριστήσει τις νέες παρέες της και νομίζω ότι αυτό ισχύει».
Ο Μίλτος Καρατζάς σημείωσε πως σε πολλά πράγματα συμφωνεί με τον Νίκο Καρβέλα σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, όμως θέλησε να συμβουλεύσει την τραγουδίστρια, ώστε να μπει σύντομα ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία: «Ηρέμησε. Να τα πας καλά και με τη μία πλευρά και την άλλη και να έχεις άποψη για ότι γίνεται», είπε, δηλώνοντας στο τέλος πως η κόρη της ίσως είναι η μόνη που μπορεί να την πείσει να ηρεμήσει.
Ο μουσικός παραγωγός εξήγησε στην εκπομπή «Mega Non Stop» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου πως γνωρίζει και τα δύο πρόσωπα σχεδόν πενήντα χρόνια, γι' αυτό και μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά: «Εγώ τους έχω φέρει τους δυο τους μαζί. Το πρώτο τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία, το "Δώδεκα", εμείς το κάναμε. Πήρα την Άννα στην εταιρεία, κάναμε έναν δίσκο με πέντε τραγουδια του Καρβέλα και πέντε του Βαρδή και από αυτό το άλμπουμ βγήκε το "Δώδεκα", έγινε επιτυχία και η Άννα έγινε τεράστια σταρ, ενώ πριν δεν την ήξεραν. Αυτά έχουν γίνει πριν από 47 χρόνια. Είμαι φίλος, λοιπόν, και γνωστός των παιδιών εδώ και 47 χρόνια», είπε αρχικά.
Όπως δήλωσε ο Μίλτος Καρατζάς, μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να είναι απόλυτος, όμως έτσι ήταν πάντα, ενώ θεωρεί πως η Άννα Βίσση δεν είναι πια τόσο φιλική και ήρεμη όπως παλιά: «Και πάντα ο Νίκος ήταν αυτός που βλέπετε σήμερα, αλλά η Άννα δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Θέλω να πω ότι ο Νίκος ήταν πάντα απόλυτος, δεν μπορούσες εύκολα να τον πείσεις για κάτι. Ή Άννα όμως ήταν πάντα ήρεμη, φιλική, ένα υπέροχο πλάσμα, καταπληκτικός άνθρωπος - πέραν της καταπληκτικής φωνής και ομορφιάς της - αλλά τα τελευταία δυο χρόνια η Άννα έχει αλλάξει. Δεν είναι πια τόσο ανοιχτή και τόσο φιλική», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Η τελευταία τους συνομιλία ήταν πριν από έναν χρόνο, με τον μουσικό παραγωγό να αναφέρει πως παρόλο που δεν μιλούσαν συχνά φαινόταν έντονα η αλλαγή: «Αυτή την αλλαγή δεν την είδα μόνο εγώ, τη βλέπουμε όλοι όσοι είμαστε στη δουλειά, στη μουσική βιομηχανία. Δεν είναι πια τόσο ήρεμη και "να τα βρούμε". Θα σας πω τι έχει πει ο καλός μου φίλος, Λάκης Γαβαλάς. Η Άννα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται για να ευχαριστήσει τις νέες παρέες της και νομίζω ότι αυτό ισχύει».
Ο Μίλτος Καρατζάς σημείωσε πως σε πολλά πράγματα συμφωνεί με τον Νίκο Καρβέλα σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, όμως θέλησε να συμβουλεύσει την τραγουδίστρια, ώστε να μπει σύντομα ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία: «Ηρέμησε. Να τα πας καλά και με τη μία πλευρά και την άλλη και να έχεις άποψη για ότι γίνεται», είπε, δηλώνοντας στο τέλος πως η κόρη της ίσως είναι η μόνη που μπορεί να την πείσει να ηρεμήσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα