Η Κατερίνα Διδασκάλου στο 8ο Marie Claire Power Trip: «Με καλούν δερματολόγοι και είναι πολύ δυνατή η αντίσταση»

Το 8o Marie Claire Power Trip με θέμα «THE LONG RUN: Women, Better With Time», επέστρεψε στο Cape Sounio την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το φετινό συνέδριο-θεσμός του Marie Claire, ένα αξέχαστο all day event που προσκαλεί ειδικούς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα. Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.«Ότι η ζωή είναι μικρή και η τέχνη είναι μακρά εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Το να διαρκείς σήμαίνει ότι πετυχαίνεις. Ο πατέρας μου έλεγε ότι είμαστε τόσο ευτυχέστεροι όσο ποσοστό ελευθερίας περισώζουμε. Όσο περισσότερο ποσοστό ελευθερίας μπορούμε να περισώσουμε είναι πολύ σημαντικό και σημαίνει διάρκεια», είπε η Κατερίνα Διδασκάλου στην αρχή της συζήτησης με την Μάρα Δεσύπρη, φωτογράφο, υπό τον συντομισμό της Αναστασίας Καμβύση, διεύθυντρια σύνταξης του Marie Claire Greece.«Η παύση είναι πολύτιμη και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Ορισμένες φορές το να σταματάς στην ώρα σου είναι κάτι που δεν σε καταστρέφει», συμπλήρωσε η κα. Δεσύπρη. Όσο για το τι γίνεται πλέον με τις γυναίκες που συναντά στα ταξίδια που κάνει σε όλη την Ελλάδα φωτογραφίζοντας, σημείωσε: «Σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα από όταν εγώ ξεκινούσα. Φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις για τις γυναίκες», σχολιάζοντας πως θεωρεί ότι στη φωτογραφία και γενικά στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα τα πράγματα είναι πιο ισότιμα.