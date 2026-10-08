Η Κέρι Ράσελ του Diplomat σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 13χρονη κόρη της

Η Keri Russell έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με την έφηβη κόρη της, Willa Lou Deary, στο Παρίσι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο show του Louis Vuitton για τη συλλογή Womenswear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.Οι δυο τους επέλεξαν διαφορετικούς τρόπους για να προσεγγίσουν το polished dressing, δημιουργώντας δύο ξεχωριστές εμφανίσεις που ταίριαζαν απόλυτα στο fashion event.Η ηθοποιός επέλεξε μια λευκή μπλούζα με ψηλό γιακά και δομημένες λεπτομέρειες, την οποία συνδύασε με μαύρη μίνι φούστα και μαύρες γόβες με pointed-toe σχεδιασμό. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια καφέ τσάντα Louis Vuitton με χρυσή αλυσίδα και ασορτί χρυσά σκουλαρίκια. Η Willa, από την άλλη, κινήθηκε σε μια πιο παιχνιδιάρικη αισθητική, επιλέγοντας ένα total pink look. Φόρεσε ένα textured tweed jacket με ασορτί μίνι φούστα και ολοκλήρωσε το σύνολο με μια έντονα κόκκινη τσάντα Louis Vuitton, μαύρες γόβες με nude λουράκι και sleek αλογοουρά.