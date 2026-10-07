Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Mόδας στο Παρίσι
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Mόδας στο Παρίσι
Όλα τα highlights των επιδείξεων.
Μετά από έναν συναρπαστικό μήνα γεμάτο επιδείξεις, παρουσιάσεις και εντυπωσιακές στιγμές, ο Μήνας της Μόδας ολοκληρώνεται στο Παρίσι, εκεί όπου οι μεγαλύτεροι οίκοι και οι πιο δημιουργικές φωνές της σύγχρονης μόδας παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
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