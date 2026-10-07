Plum Nails: Η πιο cool εναλλακτική του μπορντό μανικιούρ για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Plum Nails: Η πιο cool εναλλακτική του μπορντό μανικιούρ για το φθινόπωρο

Μία βαθιά δαμασκηνί απόχρωση αποτελεί την τέλεια επιλογή για όλους τους επόμενους μήνες.

Plum Nails: Η πιο cool εναλλακτική του μπορντό μανικιούρ για το φθινόπωρο
Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του τις αγαπημένες μας σκούρες αποχρώσεις στα νύχια, όμως φέτος το κλασικό μπορντό αποκτά έναν πιο απρόσμενο ανταγωνιστή. Τα plum nails, σε βαθιά δαμασκηνί απόχρωση, ξεχωρίζουν για τους ψυχρούς μωβ και μπλε υποτόνους τους και δίνουν στο μανικιούρ μια πιο cool αισθητική.

 
 
Το μπορντό παραμένει δυνατή τάση για το φθινόπωρο 2026, ενώ το black cherry συνεχίζει να έχει σταθερή θέση στα μανικιούρ της σεζόν. Το plum κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, κρατώντας τη βαθιά και cosy διάθεση που αγαπάμε στις φθινοπωρινές αποχρώσεις, αλλά αφήνοντας πίσω τους έντονους κόκκινους υποτόνους. Το plum ανήκει, άλλωστε, στην οικογένεια του μωβ και συνδυάζει μπλε και βιολετί τόνους, δημιουργώντας ένα χρώμα που δείχνει πιο ψυχρό σε σχέση με τις ζεστές αποχρώσεις του μπορντό και του βαθύ κόκκινου.
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