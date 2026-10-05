Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε το τέλειο φόρεμα για μια βραδιά στο μπαλέτο
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε το τέλειο φόρεμα για μια βραδιά στο μπαλέτο
Η φετινή της εμφάνιση στο David H. Koch Theater του Lincoln Center ήταν, όπως πάντα, απόλυτα συντονισμένη με το πνεύμα της βραδιάς.
Η φετινή της εμφάνιση στο David H. Koch Theater του Lincoln Center ήταν, όπως πάντα, απόλυτα συντονισμένη με το πνεύμα της βραδιάς.
ΗSarah Jessica Parker έχει συνδέσει το όνομά της με το ετήσιο Fall Fashion Gala του New York City Ballet όσο λίγοι. Ήταν άλλωστε εκείνη που εμπνεύστηκε τη διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε το 2012, και έκτοτε παραμένει μία από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της. Η φετινή της εμφάνιση στο David H. Koch Theater του Lincoln Center ήταν, όπως πάντα, απόλυτα συντονισμένη με το πνεύμα της βραδιάς.
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