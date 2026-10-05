Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα

Τρία ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα θεραπείας, απελευθέρωσης και νέων ξεκινημάτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, βοηθώντας μας να μάθουμε από τις εμπειρίες και τα λάθη μας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, στις 10 Οκτωβρίου, ανοίγει έναν νέο κύκλο, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της αγάπης προς τον εαυτό μας και της ενσυναίσθησης.