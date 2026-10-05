Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα
Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα
Οι τρεις τυχεροί.
Τρία ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα θεραπείας, απελευθέρωσης και νέων ξεκινημάτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, βοηθώντας μας να μάθουμε από τις εμπειρίες και τα λάθη μας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, στις 10 Οκτωβρίου, ανοίγει έναν νέο κύκλο, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της αγάπης προς τον εαυτό μας και της ενσυναίσθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα