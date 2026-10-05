Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα

Οι τρεις τυχεροί.

Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα
Τρία ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα θεραπείας, απελευθέρωσης και νέων ξεκινημάτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, βοηθώντας μας να μάθουμε από τις εμπειρίες και τα λάθη μας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, στις 10 Οκτωβρίου, ανοίγει έναν νέο κύκλο, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της αγάπης προς τον εαυτό μας και της ενσυναίσθησης.

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