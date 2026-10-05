Ήμασταν στη Λυρική όταν η Δήμητρα Γαλάνη ζωντάνεψε το σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή
MARIE CLAIRE

Ήμασταν στη Λυρική όταν η Δήμητρα Γαλάνη ζωντάνεψε το σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή

Κερδίζοντας το χειροκρότημα και τη συγκίνηση του κοινού

Ήμασταν στη Λυρική όταν η Δήμητρα Γαλάνη ζωντάνεψε το σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή
Μια μικρή λευκή γραμμή ζωντανεύει και χάνεται από την οθόνη που καλύπτει τη μεγάλη σκηνή. Δεκάδες ροζ πουλιά (ή μήπως είναι τα άνθη μιας μεγάλης βυσσινιάς;) γεμίζουν το σκοτάδι. Κι ενώ οι νότες από τη «Ρόζα Ροζαλία» της «Λιλιπούπολης» γεμίζουν τον χώρο και την καρδιά των θεατών, αποκαλύπτονται οι μουσικοί και οι τρεις ερμηνευτές-ξεναγοί στο ροζ σύμπαν μιας δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική δισκογραφία. Ροζ φλαμίνγκο κι ένα στρουμπουλό γουρουνάκι, μια γάτα και δέντρα φτιαγμένα από λέξεις: κάπως έτσι ξεκινά το «Ακόμα κι αν φύγεις…», το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή που επιμελήθηκε η Δήμητρα Γαλάνη για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μπαίνουμε στη βάρκα της ανυποψίαστοι ότι θα χύσουμε δάκρυα ποτάμι.

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