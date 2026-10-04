Γιατί τα πρότυπα ομορφιάς του παρελθόντος ήθελαν τις γυναίκες με καμπύλες;
MARIE CLAIRE

Γιατί τα πρότυπα ομορφιάς του παρελθόντος ήθελαν τις γυναίκες με καμπύλες;

Ενώ σήμερα έχουμε εμμονή με το Ozempic και τις δίαιτες-εξπρές

Γιατί τα πρότυπα ομορφιάς του παρελθόντος ήθελαν τις γυναίκες με καμπύλες;
Σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή έχει εμμονή με το Ozempic, τις δίαιτες-εξπρές και τη διαρκή προσπάθεια να γίνουμε όλο και πιο αδύνατοι, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το αδύνατο σώμα δεν θεωρούνταν πάντα το ιδανικό της ομορφιάς, όπως σχολιάζει η ιστορικός Dr Amy Boyington, δημιουργός της διαδικτυακής πλατφόρμας History With Amy.

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