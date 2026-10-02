The Long Run: Έρχεται το 8ο Marie Claire Power Trip με συμμετοχές διεθνών προσωπικοτήτων – Δείτε το πρόγραμμα

Το Marie Claire Power Trip, η κορυφαία εκδήλωση δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε εξέχουσες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστρέφει. Το 8ο κατά σειρά συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio.Η φετινή διοργάνωση, «The long run: Women, Better with time», εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα.Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα ώστε να απολαύσουμε το αύριο και να είμαστε παρούσες για όσους αγαπάμε και πώς θα ζήσουμε με νόημα και ομορφιά μέσα στην αβεβαιότητα ενός κόσμου που μοιάζει να καταρρέει με την κλιματική κρίση να επιταχύνεται, και την τεχνολογική ισχύ να εξελίσσεται ταχύτερα από την ανθρώπινη σοφία;