Το κοντό καρέ είναι το ιδανικό κούρεμα για τους επόμενους μήνες και το το street style των εβδομάδων μόδας το αποδεικνύει
Το κοντό καρέ είναι το ιδανικό κούρεμα για τους επόμενους μήνες και το το street style των εβδομάδων μόδας το αποδεικνύει
Συγκεντρώσαμε διάφορες εκδοχές του για να πάρετε έμπνευση.
Θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνιση σας εν όψει του χειμώνα που έρχεται; Μία τέλεια επιλογή αποτελεί το κοντό καρέ που σταματά στο ύψος του πηγουνιού. Είναι βολικό, είναι κομψό, είναι edgy και τυχαίνει να είναι ιδανικό για τους κρύους μήνες.
Αντίθετα με την δημοφιλή άποψη, το κοντό καρέ είναι τέλειο για την εποχή που έρχεται, αφού το καλοκαίρι με τη ζέστη είναι μακράν πιο βολικό -και δροσερό για εμάς- να πιάνουμε τα μαλλιά μας ψηλά και όχι να τα έχουμε να πέφτουν στο σβέρκο μας.
Με τα ζιβάγκο και τα κασκόλ, όμως, που θα ξεκινήσουμε να φοράμε σύντομα, το καρέ αναδεικνύεται στο έπακρο και η συγκεκριμένη εκδοχή του ακόμα περισσότερο, αφού σταματά ακριβώς πάνω από τον λαιμό.
Αντίθετα με την δημοφιλή άποψη, το κοντό καρέ είναι τέλειο για την εποχή που έρχεται, αφού το καλοκαίρι με τη ζέστη είναι μακράν πιο βολικό -και δροσερό για εμάς- να πιάνουμε τα μαλλιά μας ψηλά και όχι να τα έχουμε να πέφτουν στο σβέρκο μας.
Με τα ζιβάγκο και τα κασκόλ, όμως, που θα ξεκινήσουμε να φοράμε σύντομα, το καρέ αναδεικνύεται στο έπακρο και η συγκεκριμένη εκδοχή του ακόμα περισσότερο, αφού σταματά ακριβώς πάνω από τον λαιμό.
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