Το κοντό καρέ είναι το ιδανικό κούρεμα για τους επόμενους μήνες και το το street style των εβδομάδων μόδας το αποδεικνύει

Θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνιση σας εν όψει του χειμώνα που έρχεται; Μία τέλεια επιλογή αποτελεί το κοντό καρέ που σταματά στο ύψος του πηγουνιού. Είναι βολικό, είναι κομψό, είναι edgy και τυχαίνει να είναι ιδανικό για τους κρύους μήνες.Αντίθετα με την δημοφιλή άποψη, το κοντό καρέ είναι τέλειο για την εποχή που έρχεται, αφού το καλοκαίρι με τη ζέστη είναι μακράν πιο βολικό -και δροσερό για εμάς- να πιάνουμε τα μαλλιά μας ψηλά και όχι να τα έχουμε να πέφτουν στο σβέρκο μας.Με τα ζιβάγκο και τα κασκόλ, όμως, που θα ξεκινήσουμε να φοράμε σύντομα, το καρέ αναδεικνύεται στο έπακρο και η συγκεκριμένη εκδοχή του ακόμα περισσότερο, αφού σταματά ακριβώς πάνω από τον λαιμό.