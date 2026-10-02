Αφγανιστάν: Η διαγραφή των γυναικών - Πλέον οι μισές βγαίνουν από το σπίτι το πολύ δύο φορές τον μήνα
MARIE CLAIRE

Αφγανιστάν: Η διαγραφή των γυναικών - Πλέον οι μισές βγαίνουν από το σπίτι το πολύ δύο φορές τον μήνα

Ζουν ό,τι αποκαλούν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη «τη σοβαρότερη κρίση γυναικείων δικαιωμάτων στον κόσμο»

Αφγανιστάν: Η διαγραφή των γυναικών - Πλέον οι μισές βγαίνουν από το σπίτι το πολύ δύο φορές τον μήνα
Τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι γυναίκες του Αφγανιστάν στερήθηκανακόμα και τα πλέον στοιχειώδη δικαιώματά τους, το ένα μετά το άλλο, για παράδειγμα στην εκπαίδευση και τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φτάνοντας σε σημείο να διαγραφούν ολοκληρωτικά από τη δημόσια ζωή.

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