Το 35% των προπτυχιακών φοιτητριών στο Cornell δηλώνουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση

Περισσότερες από μία στις τρεις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Cornell δήλωσαν ότι έχουν βιώσει μη συναινετική σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου για τη σεξουαλική επίθεση και τη σχετική παραβατικότητα.Τα στοιχεία έρχονται στο φως την ώρα που οι εισαγγελικές Αρχές της Νέας Υόρκης επανεξετάζουν υπόθεση που αφορά καταγγελία πρώην φοιτήτριας για σεξουαλική επίθεση σε σπίτι φοιτητικής αδελφότητας το 2024.Σύμφωνα με την 2025 Survey of Sexual Assault and Related Misconduct (SARM), το 35% των προπτυχιακών φοιτητριών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν βιώσει μη συναινετική σεξουαλική επαφή που περιελάμβανε χρήση βίας ή κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσαν να συναινέσουν, από την έναρξη της φοίτησής τους στο Cornell. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών ήταν 8%.Το ποσοστό των φοιτητριών είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2023, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 23%. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα του 2025, ποσοστό 49%, δήλωσαν ότι είχαν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής ή έμφυλης παρενόχλησης.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025 σε τυχαίο δείγμα 6.000 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και επαγγελματικών φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Cornell. Συμμετείχαν 926 άτομα, δηλαδή το 15% του δείγματος. Το πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι το ποσοστό συμμετοχής ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τις προηγούμενες έρευνες, γεγονός που αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.