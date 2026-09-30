Ο μικρός Ben από τα Φιλαράκια μεγάλωσε και έγινε μπαμπάς – Πώς ονόμασε το παιδί του
Ο μικρός Ben από τα Φιλαράκια μεγάλωσε και έγινε μπαμπάς – Πώς ονόμασε το παιδί του
Καλωσόρισε την κόρη του πριν από λίγες ημέρες μαζί με τη σύζυγό του, Barbara Palvin.
ΟDylan Sprouse και η Barbara Palvin έγιναν γονείς για πρώτη φορά πριν από λίγες ημέρες. Ο ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά Φιλαράκια, ως Ben, και το μοντέλο σύζυγό του, ανακοίνωσαν στο Instagram ότι καλωσόρισαν την κόρη τους.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν τους βλέπουμε να κρατούν το μωρό τους αγκαλιά, φορώντας εμφανίσεις της αγαπημένης τους ομάδας φούτμπολ. «Πήραμε τη Labor (γέννα) Day κυριολεκτικά αυτή τη χρονιά», έγραψαν στη λεζάντα αποκαλύπτοντας ότι η κόρη τους ήρθε στον κόσμο στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα που τιμώνται στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι και είναι αργία.
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Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν τους βλέπουμε να κρατούν το μωρό τους αγκαλιά, φορώντας εμφανίσεις της αγαπημένης τους ομάδας φούτμπολ. «Πήραμε τη Labor (γέννα) Day κυριολεκτικά αυτή τη χρονιά», έγραψαν στη λεζάντα αποκαλύπτοντας ότι η κόρη τους ήρθε στον κόσμο στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα που τιμώνται στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι και είναι αργία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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