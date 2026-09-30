Scalp serum: Γιατί το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται τη δική του skincare ρουτίνα

Η νέα viral τάση θέλει να αντιμετωπίζουμε το τριχωτό όπως ακριβώς την επιδερμίδα του προσώπου μας.



Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε την επιδερμίδα του προσώπου μας σαν μια μικρή ιεροτελεστία. Καθαρισμός, serum, ενυδάτωση και φυσικά αρκετή προσοχή στις ανάγκες της. Τι γίνεται όμως με την επιδερμίδα που βρίσκεται κάτω από τα μαλλιά μας;







Η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής αρχίζει να αποκτά τη θέση που της αξίζει και τα scalp serums είναι ίσως το πιο εύκολο σημείο για να ξεκινήσουμε. Στην ουσία, πρόκειται για ένα είδος skincare για το τριχωτό, με προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές ανάγκες της επιδερμίδας.

30.09.2026, 18:00