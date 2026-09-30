Στην Ισπανία οι διαδηλώσεις για την έξωση σε μία 87χρονη έφεραν αποτέλεσμα - Νέοι νόμοι για τα ενοίκια

Φαίνεται πως η στεγαστική κρίση της εποχής έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την Ισπανία. Πριν από λίγες ώρες η ισπανική κυβέρνηση συνασπισμού ενέκρινε νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, μετά τις διαδηλώσεις που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα.Οι υπουργοί συνεδρίασαν την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, για να εξετάσουν τις προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030.Ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα, η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία δήλωσε ότι θα προσφέρουν ανακούφιση σε περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η πολιτικός της αντιπολίτευσης Μίριαμ Νογκέρας υποστήριξε ότι η συμφωνία αφήνει «τους μικρούς ιδιοκτήτες χωρίς προστασία».Οι προτάσεις, οι οποίες έχουν τη μορφή δύο διαταγμάτων, τίθενται άμεσα σε ισχύ, αλλά θα πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο μέσα σε έναν μήνα. Η κυβέρνηση, ωστόσο, ελπίζει ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και αυτή την Παρασκευή.Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχει δυσκολευτεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των δεξιών κομμάτων για την έγκριση προηγούμενων διαταγμάτων. Τον Απρίλιο, διάταγμα που προέβλεπε την παράταση των συμβολαίων ενοικίασης μπλοκαρίστηκε από κόμματα της δεξιάς.