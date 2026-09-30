Saint Laurent SS27: Αστραφτερή επέτειος και θριαμβευτικό αντίο για τον Anthony Vaccarello
Saint Laurent SS27: Αστραφτερή επέτειος και θριαμβευτικό αντίο για τον Anthony Vaccarello
Anthony Vaccarello και Saint Laurent. Μια ιστορία πάθους, λάμψης και, τελικά, θριάμβου.
Anthony Vaccarello και Saint Laurent. Μια ιστορία πάθους, λάμψης και, τελικά, θριάμβου.
ΟAnthony Vaccarello μας έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακές πασαρέλες και τα shows του για τον Saint Laurent βρίσκονται πάντα στην κορυφή των πιο αναμενόμενων της σεζόν. Το χθεσινό, όμως, ήταν το κάτι άλλο. Ένας θρίαμβος ντυμένος κυρίως στα χρυσά, με τον Πύργο του Άιφελ να λαμπυρίζει στο βάθος και δραματικούς πολυελαίους να απογειώνουν την ατμόσφαιρα σε σημείο ανατριχίλας, χωρίς να σου επιτρέπουν να κοιτάξεις οπουδήποτε αλλού.
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