Μάριος Μάζαρης για νηπιαγωγό στα Άνω Λιόσια: «Έχουμε ξεφύγει, άνθρωποι, από την αγάπη»

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά μίας νηπιαγωγού η οποία φώναζε και απειλούσε τους μαθητές της, το μεσημέρι της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Σε video που κυκλοφόρησε στα social media την ακούμε να φωνάζει σε έντονο ύφος στα παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου. Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει τη φράση: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».Η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο και θα μεταφερθεί σε άλλο, ενώ από την πλευρά της προχώρησε σε μήνυση κατά γονέων κατηγορώντας τους για πρόκληση σωματικής βλάβης.Για το συγκεκριμένο ζήτημα προχώρησε σε ανάρτηση και ο Μάριος Μάζαρης, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ο οποίος μέσα από το κείμενό του προσπάθησε να εστιάσει στο ότι σήμερα έχουμε απομακρυνθεί ως κοινωνία και ως άνθρωποι από την αγάπη.«Από χθες που βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο με την εκπαιδευτικό στα Άνω Λιόσια εξοργισμένη να επιπλήττει παιδιά νηπιαγωγείου , νιώθω έναν κόμπο στο στομάχιׄ και για την ίδια, για τα παιδιά , την κοινωνία ολόκληρη που είναι έτοιμη να λιντσάρει ο ένας τον άλλον, πραγματικά όμως ο ένας τον άλλον · δάσκαλοι παιδιά, γονείς τους δασκάλους, παιδιά τους δασκάλους, δάσκαλοι τους γονείς, είναι τρομερά ανησυχητικό που νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι απλώς “μια κακή παιδαγωγός” ή “μια ψυχολόγο θέλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί να στρώσουν, αλλιώς να πάνε σπίτια τους, να μπουν άλλοι με όρεξη”.