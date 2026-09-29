Δούκισσα Νομικού: Σε ντεφιλέ στο Παρίσι, με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου
Δούκισσα Νομικού: Σε ντεφιλέ στο Παρίσι, με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου
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Η Δούκισσα Νομικού συμμετείχε στο ντεφιλέ της L’ Oreal Paris που ήταν αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση, «Express Your Worth», στην Place Joffre στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Παρέλασε ανάμεσα σε άλλες διεθνείς πρέσβειρες του brand, όπως Simone Ashley, Marie Bochet, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell και Aishwarya Rai.
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