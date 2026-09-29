Δούκισσα Νομικού: Σε ντεφιλέ στο Παρίσι, με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου
MARIE CLAIRE

Δούκισσα Νομικού: Σε ντεφιλέ στο Παρίσι, με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου

Όλων των ηλικιών

Δούκισσα Νομικού: Σε ντεφιλέ στο Παρίσι, με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου
Η Δούκισσα Νομικού συμμετείχε στο ντεφιλέ της L’ Oreal Paris που ήταν αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση, «Express Your Worth», στην Place Joffre στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Παρέλασε ανάμεσα σε άλλες διεθνείς πρέσβειρες του brand, όπως Simone Ashley, Marie Bochet, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell και Aishwarya Rai.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης