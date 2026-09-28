H Meghan Markle αγκάλιασε ήδη το βρετανικό στυλ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως ο Πρίγκιπας Harry μαζί με τη σύζυγό του Meghan Markle και τα παιδιά τους θα επιστρέψουν για να ζήσουν στην Αγγλία, έπειτα από χρόνια στην Αμερική. Η είδηση αναστάτωσε τους βρετανούς οι οποιοι έχουν αμφίρροπα συναισθήματα για το ζευγάρι αλλά και τις διαταραγμένες σχέσεις τους με τη βασιλική οικογένεια.Οι ίδιοι έχουν ήδη μετακομίσει στην αγγλική εξοχή, σε ένα περιβάλλον πιο ήρεμο και κοντά στη φύση, επιθυμώντας να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε πιο ήπιους ρυθμούς.Η Meghan Markle είχε μοιραστεί ένα σύντομο βίντεο από τις ημέρες τους στα καταπράσινα Cotswolds. Φυσικά, αυτή η μετακόμιση επιφέρει και έναν εντελώς ενδυματολογικό κώδικα σε σχέση με την πάντα ηλιόλουστη Καλιφόρνια.