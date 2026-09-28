Τρεις παραστάσεις που μιλούν για το bullying, τη βία και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η σιωπή

Το bullying δεν είναι μόνο μια σκηνή που συμβαίνει στην αυλή ενός σχολείου. Μπορεί να είναι μια λέξη που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει ταυτότητα, οι φωνές και οι σιωπές σε ένα σπίτι που δεν σε αποδέχονται, ένα σώμα που δεν χωρά στα καλούπια μιας κοινωνίας, ένα παιδί που μαθαίνει από νωρίς πως για να ανήκει πρέπει πρώτα να κρύψει αυτό που είναι.Το θέατρο έχει τον τρόπο να φωτίζει αυτές τις πιο δύσκολες πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας, δίνοντας χώρο σε ιστορίες που συχνά μένουν στη σκιά.Από την Κρήτη της δεκαετίας του ’80 και την ιστορία ενός ανθρώπου που χρειάστηκε να εγκαταλείψει τα πάντα για να μπορέσει να ζήσει ως ο πραγματικός του εαυτός, μέχρι ένα νησί των Κυκλάδων, όπου η επίσημη αφήγηση ενός τόπου κρύβει μια τραγική ιστορία, και μια επαρχιακή πόλη που έρχεται αντιμέτωπη με τη βία μεταξύ ανηλίκων τρεις ιστορίες θέτουν ένα δύσκολο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η διαφορετικότητα γίνεται αφορμή για αποκλεισμό και όταν η ανάγκη για αποδοχή ξεπερνά τα όρια;