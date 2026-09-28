Evangelie Smyrniotaki x Three Cents: Ένταση μέχρι την τελευταία γουλιά
Evangelie Smyrniotaki x Three Cents: Ένταση μέχρι την τελευταία γουλιά
Από το πρώτο λεπτό της ημέρας μέχρι το τελευταίο aperitivo, η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη ξέρει πώς να κάνει κάθε στιγμή να μετράει.
Κάποιες στιγμές έχουν από την αρχή κάτι περισσότερο. Μια εικόνα, μια γεύση, μια συνάντηση που αποκτά χαρακτήρα μέσα από τις λεπτομέρειες — αυτές που, αν δεν προσέξεις, περνούν απαρατήρητες.
Η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη βλέπει τον κόσμο ακριβώς μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες. Ένα απρόσμενο χρώμα δίπλα σε ένα ουδέτερο, μια αναλογία που ανατρέπει τους κανόνες, κάτι οικείο τοποθετημένο σε ένα εντελώς καινούργιο context. Εκεί βρίσκεται, για εκείνη, η ουσία της δημιουργικότητας: στην προσωπική ματιά που μεταμορφώνει ακόμα και το πιο καθημερινό σε statement.
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Η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη βλέπει τον κόσμο ακριβώς μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες. Ένα απρόσμενο χρώμα δίπλα σε ένα ουδέτερο, μια αναλογία που ανατρέπει τους κανόνες, κάτι οικείο τοποθετημένο σε ένα εντελώς καινούργιο context. Εκεί βρίσκεται, για εκείνη, η ουσία της δημιουργικότητας: στην προσωπική ματιά που μεταμορφώνει ακόμα και το πιο καθημερινό σε statement.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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