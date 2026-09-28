H Ντούα Λίπα χορέυει με ποτήρι στο κεφάλι σε παραδοσιακό γάμο στο Κόσοβο - Δείτε βίντεο

Μετά τον δικό της γάμο που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας το καλοκαίρι, η Dua Lipa βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πρίστινα για τον γάμο του ξαδέρφου της, And Gjakova, με τη Rozafa Kelmendi, και μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τη μεγάλη οικογενειακή γιορτή.«Ο ξάδερφός μου παντρεύτηκε τη γυναίκα των ονείρων του και κάναμε έναν μεγάλο αλβανικό γάμο!!!», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, στην οποία έκανε tag το ζευγάρι. Πρόσθεσε επίσης τη φράση «po na rritet rrethi!!!!!», που σημαίνει «ο κύκλος μας μεγαλώνει».Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε ποζάρει μαζί με την οικογένειά της, ανάμεσά τους η μητέρα της, Anesa, η αδελφή της, Rina, και ο πατέρας της, Dukagjin Lipa. Σε ένα από τα βίντεο, χορεύει παραδοσιακούς αλβανικούς χορούς μαζί με τον πατέρα της, ενώ σε κάποια στιγμή ισορροπεί ένα ποτήρι στο κεφάλι της, την ώρα που φίλοι και συγγενείς την επευφημούν. Ο Dukagjin Lipa σχολίασε την ανάρτηση της κόρης του με χιούμορ: «Εγώ ακόμα χορεύω».