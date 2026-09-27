Αυτό είναι το πιο σπάνιο ζώδιο
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το πιο σπάνιο ζώδιο

Μήπως να αρχίσετε να θεωρείτε τον εαυτό σας λιγάκι... ξεχωριστό;

Αυτό είναι το πιο σπάνιο ζώδιο
Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως οι καλοπροαίρετοι Καρκίνοι, οι τελειομανείς Παρθένοι και οι διασκεδαστικοί Δίδυμοι είναι παντού γύρω σας; Μήπως την τελευταία φορά που συζητήσατε σε μια παρέα για ζώδια οι περισσότεροι άνηκαν στο ζώδιο του Λέοντα; Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των ζωδίων μέσα στη χρονιά. Μάλιστα, υπάρχει ένα ζώδιο το οποίο συναντάται πιο σπάνια από άλλα. Ποιο είναι αυτό;

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