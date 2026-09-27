Η Αθηνά Οικονομάκου στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η εμφάνιση σε καφέ τόνους
MARIE CLAIRE

Η Αθηνά Οικονομάκου στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η εμφάνιση σε καφέ τόνους

Το κοντό δερμάτινο τζάκετ και οι σουέτ μπότες έδωσαν φθινοπωρινό χαρακτήρα στο look της.

Η Αθηνά Οικονομάκου στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η εμφάνιση σε καφέ τόνους
Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Οι ουρές είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ώρες πριν από την έναρξη, παρά τις αβέβαιες καιρικές συνθήκες, ενώ η συναυλία ήταν sold out.

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