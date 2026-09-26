Ψυχολόγος αποκαλύπτει πέντε ερωτήσεις που αξίζει να κάνετε στον δάσκαλο του παιδιού σας
MARIE CLAIRE

Ψυχολόγος αποκαλύπτει πέντε ερωτήσεις που αξίζει να κάνετε στον δάσκαλο του παιδιού σας

Οι ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς περνά το παιδί στο σχολείο, πέρα από τους βαθμούς και τις επιδόσεις του.

Ψυχολόγος αποκαλύπτει πέντε ερωτήσεις που αξίζει να κάνετε στον δάσκαλο του παιδιού σας
Οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών πλησιάζουν και ο χρόνος για συζήτηση είναι συνήθως περιορισμένος. Στο δημοτικό, πολλές φορές οι γονείς έχουν μόλις δέκα λεπτά με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του παιδιού τους. Γι’ αυτό αξίζει να πάνε με ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν πώς περνά το παιδί στο σχολείο, πέρα από τους βαθμούς και τις επιδόσεις του.

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