Η αισθησιακή εμφάνιση της Inés de Ramón στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν
Η αισθησιακή εμφάνιση της Inés de Ramón στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν
Με πράσινο lingerie φόρεμα.
ΗInés de Ramón τράβηξε ξανά τα βλέμματα στο πλευρό του Brad Pitt, στην παρουσίαση της ταινίας The Heart of the Beast στο 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Μετά το αέρινο, ρομαντικό φόρεμα Chloé που επέλεξε για την πρεμιέρα στο Τενεσί, αυτή τη φορά εμφανίστηκε με ένα δαντελένιο φόρεμα σε βαθύ πράσινο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα