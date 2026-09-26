Η αισθησιακή εμφάνιση της Inés de Ramón στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν
MARIE CLAIRE

Η αισθησιακή εμφάνιση της Inés de Ramón στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Με πράσινο lingerie φόρεμα.

Η αισθησιακή εμφάνιση της Inés de Ramón στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

ΗInés de Ramón τράβηξε ξανά τα βλέμματα στο πλευρό του Brad Pitt, στην παρουσίαση της ταινίας The Heart of the Beast στο 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Μετά το αέρινο, ρομαντικό φόρεμα Chloé που επέλεξε για την πρεμιέρα στο Τενεσί, αυτή τη φορά εμφανίστηκε με ένα δαντελένιο φόρεμα σε βαθύ πράσινο.

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