Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει για τον εαυτό της (βίντεο)

ΗΑθηνά Οικονομάκου πέρα από πολλούς θαυμαστές μέσω της δουλειάς της ως ηθοποιός έχει αποκτήσει και πολλούς ακολούθους στα social media, μέσα από τις ιστορίες, τις φωτογραφίες και τα video που κατά καιρούς δημοσιεύει.Πρόσφατα, μοιράστηκε στο κανάλι της στο Tik Tok ποια θεωρεί την καλύτερη επένδυση που έχει κάνει στον εαυτό της.Η ηθοποιός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που καλημερίζει τους ακολούθους της και απαντά στο ερώτημα: «Ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχεις κάνει;».Χωρίς δισταγμό είπε: «Η πρώτη απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό, ακόμα κι αν αργότερα το αμφισβήτησα, τίποτα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Τα χρήματα που δίνω στην ψυχολόγο μου» και εξήγησε: «Αυτά τα τελευταία 12 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πηγαίνω στην πρώτη μου συνεδρία για αυτή τη σεζόν. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται. Η ηρεμία, η γαλήνη, η ασφάλεια, η σιγουριά που νιώθω, το πώς μπορώ να διαχειρίζομαι τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν – ούτε θέλω να θυμάμαι πώς ήμουν, πώς εύκολα κατέρρεα, πόσο ευάλωτη ήμουν – ναι, η καλύτερη επένδυση είναι η ψυχολόγος μου».